Глушаков – о скором возобновлении РПЛ: «В этой ситуации невозможно принять решение, которое устраивало бы всех»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился мыслями о решении исполкома РФС возобновить российский футбольный сезон с 21 июня.

«Соскучился ли по футболу? Соскучился – не то слово! Мы все – и болельщики и футболисты – в первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда внезапно не стало футбола. И чем дальше это продолжалось, тем сильнее, конечно, хотелось всe вернуть назад. Но ситуация с эпидемией очень серьeзная и затрагивает не только футбол и спорт. Изменилась всe, и, видимо, привычная жизнь вернeтся не сразу.

Решение РФС возобновить сезон может стать первой весточкой, что всe как-то налаживается. Люди, наверное, заждались. А футболисты – профессионалы, я был готов к любому сценарию и поддерживал форму всe это время. Надеюсь, это взвешенное решение. Вряд ли решали сгоряча, все должны понимать, что на первом месте – здоровье людей. РФС вроде и сейчас говорит, что окончательные решения принимаются на уровне правительства.

Думаю, смотрели на опыт и схожие действия в Европе – в Германии, Испании, Италии и Англии планируют доигрывать сезон. Плюс в УЕФА рекомендовали то же самое. Многие клубы, в том числе «Ахмат», выступали против возобновления сезона? Мне кажется, в этой ситуации невозможно принять решение, которое устраивало бы всех. Ситуация слишком сложная, много неопределeнности, много важных вопросов, которые нужно решить, чтобы возобновить сезон. Хочется верить, что РФС и РПЛ попытались максимально учесть мнение всех – и клубов, и футболистов, и ожидания болельщиков», – сказал Глушаков.