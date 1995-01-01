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    Глушаков – о скором возобновлении РПЛ: «В этой ситуации невозможно принять решение, которое устраивало бы всех»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился мыслями о решении исполкома РФС возобновить российский футбольный сезон с 21 июня.

    «Соскучился ли по футболу? Соскучился – не то слово! Мы все – и болельщики и футболисты – в первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда внезапно не стало футбола. И чем дальше это продолжалось, тем сильнее, конечно, хотелось всe вернуть назад. Но ситуация с эпидемией очень серьeзная и затрагивает не только футбол и спорт. Изменилась всe, и, видимо, привычная жизнь вернeтся не сразу.

    Решение РФС возобновить сезон может стать первой весточкой, что всe как-то налаживается. Люди, наверное, заждались. А футболисты – профессионалы, я был готов к любому сценарию и поддерживал форму всe это время. Надеюсь, это взвешенное решение. Вряд ли решали сгоряча, все должны понимать, что на первом месте – здоровье людей. РФС вроде и сейчас говорит, что окончательные решения принимаются на уровне правительства.

    Думаю, смотрели на опыт и схожие действия в Европе – в Германии, Испании, Италии и Англии планируют доигрывать сезон. Плюс в УЕФА рекомендовали то же самое. Многие клубы, в том числе «Ахмат», выступали против возобновления сезона? Мне кажется, в этой ситуации невозможно принять решение, которое устраивало бы всех. Ситуация слишком сложная, много неопределeнности, много важных вопросов, которые нужно решить, чтобы возобновить сезон. Хочется верить, что РФС и РПЛ попытались максимально учесть мнение всех – и клубов, и футболистов, и ожидания болельщиков», – сказал Глушаков.

    • «Ахмат» по итогам 22 туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Оставшиеся восемь туров чемпионата пройдут с 21 июня по 22 июля.
    • Две худших команды лиги вылетят в ФНЛ без проведения стыковых матчей.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +56490

      Chernyi Lis 15 минут назад

      аршавин кержаков глушаков и т.д многие т.д уже аналитиками стали плять...(((((((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +92

      Puddle 2 часа назад

      Как невозможно? Расформировать нынешний и бывший клуб этого Глушахрюка, и всё!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1850

      giluxa1963 > Puddle 2 часа назад

      в ФНЛ обе команды

      1
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      ...
      Рейтинг: +92

      Puddle > giluxa1963 2 часа назад

      Нефтехимик и Чертаново будут драть их в хвост и в гриву!

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