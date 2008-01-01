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    «Манчестер Юнайтед» интересуется 19-летним Матондо из «Шальке»

    Вингер «Шальке» Рабби Матондо стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

    По информации MEN, английский клуб рассматривает вариант с подписанием 19-летнего футболиста в случае срыва перехода Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии».

    «Шальке» готов изучить поступившие предложения по продаже валлийца, поскольку нуждается в деньгах в условиях кризиса.

    • Матондо – воспитанник «Манчестер Сити».
    • За «Шальке» игрок выступает с января 2019 года.
    • В его активе один гол в 21 матче.
    • Рыночная стоимость флангового форварда – 8 миллионов евро.

    Источник: Manchester Erevening News

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