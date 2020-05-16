«Манчестер Юнайтед» интересуется 19-летним Матондо из «Шальке»

Вингер «Шальке» Рабби Матондо стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».
По информации MEN, английский клуб рассматривает вариант с подписанием 19-летнего футболиста в случае срыва перехода Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии».
«Шальке» готов изучить поступившие предложения по продаже валлийца, поскольку нуждается в деньгах в условиях кризиса.
- Матондо – воспитанник «Манчестер Сити».
- За «Шальке» игрок выступает с января 2019 года.
- В его активе один гол в 21 матче.
- Рыночная стоимость флангового форварда – 8 миллионов евро.
Источник: Manchester Erevening News