«Манчестер Юнайтед» интересуется 19-летним Матондо из «Шальке»

Вингер «Шальке» Рабби Матондо стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

По информации MEN, английский клуб рассматривает вариант с подписанием 19-летнего футболиста в случае срыва перехода Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии».

«Шальке» готов изучить поступившие предложения по продаже валлийца, поскольку нуждается в деньгах в условиях кризиса.