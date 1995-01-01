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    Ларссон: «В Москве большие проблемы с коронавирусом. Это вызывает беспокойство»

    Форвард «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал решение РФС возобновить РПЛ 21 июня. Швед обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Москве.

    «Хорошо, что футбол вернется, но в Москве большие проблемы с коронавирусом. Это будет дискомфортом. Ситуация не очень хорошая. В Москве, думаю, пик эпидемии еще не достигнут.

    Это вызывает беспокойство. Мы должны заботиться о здоровье», – сказал Ларссон изданию Hallandsposten.

    • В первом после возобновления туре «Спартак» должен сыграть с «Арсеналом».
    • Москвичи в таблице идут восьмыми.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 302000 человек.

    Источник: Hallandsposten

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2575

      playsh 6 минут назад

      Позови папу,одень противогаз,тогда всё у тебя будет хорошо.

      0
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      Рейтинг: +1365

      Genz 53 минуты назад

      Пипец ,как всё запущено. Птичка чихнула на фндуна и заболел

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