Ларссон: «В Москве большие проблемы с коронавирусом. Это вызывает беспокойство»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал решение РФС возобновить РПЛ 21 июня. Швед обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Москве.

«Хорошо, что футбол вернется, но в Москве большие проблемы с коронавирусом. Это будет дискомфортом. Ситуация не очень хорошая. В Москве, думаю, пик эпидемии еще не достигнут.

Это вызывает беспокойство. Мы должны заботиться о здоровье», – сказал Ларссон изданию Hallandsposten.