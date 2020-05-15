Ларссон: «В Москве большие проблемы с коронавирусом. Это вызывает беспокойство»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал решение РФС возобновить РПЛ 21 июня. Швед обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Москве.
«Хорошо, что футбол вернется, но в Москве большие проблемы с коронавирусом. Это будет дискомфортом. Ситуация не очень хорошая. В Москве, думаю, пик эпидемии еще не достигнут.
Это вызывает беспокойство. Мы должны заботиться о здоровье», – сказал Ларссон изданию Hallandsposten.
- В первом после возобновления туре «Спартак» должен сыграть с «Арсеналом».
- Москвичи в таблице идут восьмыми.
- По всему миру от коронавируса умерло более 302000 человек.
Источник: Hallandsposten