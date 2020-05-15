Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Sport24: РФС планировал выдвинуть восемь аргументов против возобновления сезона

    Сегодня проходит заседание исполкома РФС, на котором ожидается решение по возможному возобновлению сезона РПЛ.

    По информации источника, наиболее вероятно, что сезон РПЛ будет продолжен, но в РФС рассматривали разные варианты развития событий.

    В справке от РФС в качестве аргументации за отказ от возобновления чемпионата следующее:

    1) За высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации сохранены полномочия по введению различных режимов ограничений в связи с распространения COVID-19;

    2) Присутствие на спортивном объекте работников, не задействованных в поддержании технологических процессов, которые не могут быть приостановлены, является прямым нарушением норм нормативных правовых актов Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации;

    3) Условия «социального дистанцирования» во время тренировок в группах и общекомандных тренировок, и, тем более, во время проведения матчей будут невыполнимы, что влечет за собой высокую степень риска массового заражения футболистов с последующим помещением на карантин или стационарное лечение целых футбольных команд.

    4) Врачи футбольных команд не имеют необходимой квалификации, навыков и полномочий проводить освидетельствования на предмет выявления новой коронавирусной инфекции;

    5) Привлечение футболистов, в организме которых не обнаружена выработка антител, к участию в матчах под так называемую личную ответственность недопустима, поскольку это прямо ставит под угрозу жизнь и здоровье футболиста;

    6) Невозможно обеспечить соблюдение дистанции не менее 2 метров среди футболистов во время тренировок и матчей, поскольку футбол является контактным видом спорта;

    7) Невозможно проконтролировать отдельное хранение еды футболистом в домашних условиях от других членов семьи, маловероятно, что такое требование будет исполняться;

    8) Возникает также и ряд других нерешенных практических вопросов, а именно:– порядок первичного обследования и тестирования иностранных футболистов и тренеров, режим их пребывания?

    – если у кого-нибудь из футболистов или близко контактирующих с ними лиц футбольной команды будет обнаружен COVID-19, соответственно, вся футбольная команда должна быть переведена на карантин либо стационарное лечение, тогда каким образом данная футбольная команда будет выступать в соревнованиях? Это же относится и к соперникам, которые неизбежно будут контактировать с инфицированным футболистом или футболистами во время матча;

    – если результаты положительных анализов на COVID-19 поступят с некоторым опозданием, например, через один или два тура соревнований, футболисты обеих футбольных команд также должны быть изолированы? При этом необходимо также учитывать и возможность осуществления футболистами самозащиты своих трудовых прав в соответствии со статьей 379 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть права отказаться от выполнения работы, которая угрожает их жизни и здоровью.

    Совершенно очевидно, что в такой ситуации не могут быть обеспечены целостность соревнования и объективные спортивные результаты, а также имеется большая вероятность срыва возобновленных соревнований.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:21
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1106

      Retiremen_VMF 4 минуты назад

      Дешифрую всю эту ересь. Пока денег не дадите за упущенные возможности, ничего мы делать не будем. Дайте денег, а иначе вы в жизнь не выполните все запрещающие мероприятия!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      mamba9090909 40 минут назад

      1 - Сохранены, ну и что?
      2 - Присутствие на спортивном объекте работников, не задействованных в поддержании технологических процессов......... Ну и нечего им там делать.
      3 - Всех игроков и тренеров проверить на наличие вируса и на время чемпионата изолировать от общества.
      4 - Добавить в команды специалистов.
      5 - Не привлекать.
      6 - Если все футболисты будут проверены, то к чему это дистанцирование?
      7 - Если футболистов, на время чемпионата, запереть на базах, то какая тут семья?
      8 - А это уже просто отмаза.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3041

      Давид59 50 минут назад

      Что же это за врачи, которые не имеют необходимой квалификации. Гнать их! И набрать которые имеют

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1045

      Cleaner > Давид59 1 минуту назад

      Или взять еще по одному врачу-инфекционисту в команду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1363

      Genz 54 минуты назад

      Игроки сидят в изоляции. Хватит их мучать. Остановите рпл до осени

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1045

      Cleaner > Genz 2 минуты назад

      Что то изменится к осени?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1045

      Cleaner 1 час назад

      В свете вышепрочитанного мне видится один единственный вариант решения. Распустить РФС, отправить футболистов по домам до того, как врачи создадут вакцину. После победы над вирусом(года через два-три) можно будет поднять вопрос о дальнейшей судьбе Российского футбола. Возрождать его или не надо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3041

      Давид59 > Cleaner 52 минуты назад

      Не есть факт, что вакцину вообще создадут. Что же теперь всем медленно ползти на кладбище?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1045

      Cleaner > Давид59 15 секунд назад

      И я об этом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1045

      Cleaner 1 час назад

      Восемь ОТМАЗ от продолжения чемпионата.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2387

      alarm 1 час назад

      главный аргумент: очень стыдно за спартак!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8240

      Skull_Boy 1 час назад

      А у меня всего один вы - ГАЗПРОМОВСКАЯ ШУШЕРА

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1653

      mamba9090909 > Skull_Boy 52 минуты назад

      Газпром как раз за продолжение чемпионата.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76635
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru