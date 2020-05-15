Sport24: РФС планировал выдвинуть восемь аргументов против возобновления сезона

Дешифрую всю эту ересь. Пока денег не дадите за упущенные возможности, ничего мы делать не будем. Дайте денег, а иначе вы в жизнь не выполните все запрещающие мероприятия!!!
Сегодня проходит заседание исполкома РФС, на котором ожидается решение по возможному возобновлению сезона РПЛ.
По информации источника, наиболее вероятно, что сезон РПЛ будет продолжен, но в РФС рассматривали разные варианты развития событий.
В справке от РФС в качестве аргументации за отказ от возобновления чемпионата следующее:
1) За высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации сохранены полномочия по введению различных режимов ограничений в связи с распространения COVID-19;
2) Присутствие на спортивном объекте работников, не задействованных в поддержании технологических процессов, которые не могут быть приостановлены, является прямым нарушением норм нормативных правовых актов Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации;
3) Условия «социального дистанцирования» во время тренировок в группах и общекомандных тренировок, и, тем более, во время проведения матчей будут невыполнимы, что влечет за собой высокую степень риска массового заражения футболистов с последующим помещением на карантин или стационарное лечение целых футбольных команд.
4) Врачи футбольных команд не имеют необходимой квалификации, навыков и полномочий проводить освидетельствования на предмет выявления новой коронавирусной инфекции;
5) Привлечение футболистов, в организме которых не обнаружена выработка антител, к участию в матчах под так называемую личную ответственность недопустима, поскольку это прямо ставит под угрозу жизнь и здоровье футболиста;
6) Невозможно обеспечить соблюдение дистанции не менее 2 метров среди футболистов во время тренировок и матчей, поскольку футбол является контактным видом спорта;
7) Невозможно проконтролировать отдельное хранение еды футболистом в домашних условиях от других членов семьи, маловероятно, что такое требование будет исполняться;
8) Возникает также и ряд других нерешенных практических вопросов, а именно:– порядок первичного обследования и тестирования иностранных футболистов и тренеров, режим их пребывания?
– если у кого-нибудь из футболистов или близко контактирующих с ними лиц футбольной команды будет обнаружен COVID-19, соответственно, вся футбольная команда должна быть переведена на карантин либо стационарное лечение, тогда каким образом данная футбольная команда будет выступать в соревнованиях? Это же относится и к соперникам, которые неизбежно будут контактировать с инфицированным футболистом или футболистами во время матча;
– если результаты положительных анализов на COVID-19 поступят с некоторым опозданием, например, через один или два тура соревнований, футболисты обеих футбольных команд также должны быть изолированы? При этом необходимо также учитывать и возможность осуществления футболистами самозащиты своих трудовых прав в соответствии со статьей 379 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть права отказаться от выполнения работы, которая угрожает их жизни и здоровью.
Совершенно очевидно, что в такой ситуации не могут быть обеспечены целостность соревнования и объективные спортивные результаты, а также имеется большая вероятность срыва возобновленных соревнований.