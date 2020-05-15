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  • Sport24: РФС планировал выдвинуть восемь аргументов против возобновления сезона

Sport24: РФС планировал выдвинуть восемь аргументов против возобновления сезона

15 мая 2020, 11:21
6

Сегодня проходит заседание исполкома РФС, на котором ожидается решение по возможному возобновлению сезона РПЛ.

По информации источника, наиболее вероятно, что сезон РПЛ будет продолжен, но в РФС рассматривали разные варианты развития событий.

В справке от РФС в качестве аргументации за отказ от возобновления чемпионата следующее:

1) За высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации сохранены полномочия по введению различных режимов ограничений в связи с распространения COVID-19;

2) Присутствие на спортивном объекте работников, не задействованных в поддержании технологических процессов, которые не могут быть приостановлены, является прямым нарушением норм нормативных правовых актов Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации;

3) Условия «социального дистанцирования» во время тренировок в группах и общекомандных тренировок, и, тем более, во время проведения матчей будут невыполнимы, что влечет за собой высокую степень риска массового заражения футболистов с последующим помещением на карантин или стационарное лечение целых футбольных команд.

4) Врачи футбольных команд не имеют необходимой квалификации, навыков и полномочий проводить освидетельствования на предмет выявления новой коронавирусной инфекции;

5) Привлечение футболистов, в организме которых не обнаружена выработка антител, к участию в матчах под так называемую личную ответственность недопустима, поскольку это прямо ставит под угрозу жизнь и здоровье футболиста;

6) Невозможно обеспечить соблюдение дистанции не менее 2 метров среди футболистов во время тренировок и матчей, поскольку футбол является контактным видом спорта;

7) Невозможно проконтролировать отдельное хранение еды футболистом в домашних условиях от других членов семьи, маловероятно, что такое требование будет исполняться;

8) Возникает также и ряд других нерешенных практических вопросов, а именно:– порядок первичного обследования и тестирования иностранных футболистов и тренеров, режим их пребывания?

– если у кого-нибудь из футболистов или близко контактирующих с ними лиц футбольной команды будет обнаружен COVID-19, соответственно, вся футбольная команда должна быть переведена на карантин либо стационарное лечение, тогда каким образом данная футбольная команда будет выступать в соревнованиях? Это же относится и к соперникам, которые неизбежно будут контактировать с инфицированным футболистом или футболистами во время матча;

– если результаты положительных анализов на COVID-19 поступят с некоторым опозданием, например, через один или два тура соревнований, футболисты обеих футбольных команд также должны быть изолированы? При этом необходимо также учитывать и возможность осуществления футболистами самозащиты своих трудовых прав в соответствии со статьей 379 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть права отказаться от выполнения работы, которая угрожает их жизни и здоровью.

Совершенно очевидно, что в такой ситуации не могут быть обеспечены целостность соревнования и объективные спортивные результаты, а также имеется большая вероятность срыва возобновленных соревнований.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1589530930
А у меня всего один вы - ГАЗПРОМОВСКАЯ ШУШЕРА
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Давид59
1589534352
Что же это за врачи, которые не имеют необходимой квалификации. Гнать их! И набрать которые имеют
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mamba9090909
1589534925
1 - Сохранены, ну и что? 2 - Присутствие на спортивном объекте работников, не задействованных в поддержании технологических процессов......... Ну и нечего им там делать. 3 - Всех игроков и тренеров проверить на наличие вируса и на время чемпионата изолировать от общества. 4 - Добавить в команды специалистов. 5 - Не привлекать. 6 - Если все футболисты будут проверены, то к чему это дистанцирование? 7 - Если футболистов, на время чемпионата, запереть на базах, то какая тут семья? 8 - А это уже просто отмаза.
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Retiremen_VMF
1589537122
Дешифрую всю эту ересь. Пока денег не дадите за упущенные возможности, ничего мы делать не будем. Дайте денег, а иначе вы в жизнь не выполните все запрещающие мероприятия!!!
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