Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Bobsoccer: «Зенит» все еще не предлагал Кокорину новый контракт

    Руководство «Зенита» по-прежнему не принимает мер по сохранению Александра Кокорина.

    С весенней части чемпионата России игрок выступает на правах аренды за «Сочи».

    Клуб из Санкт-Петербурга все еще не начинал переговоры о новом соглашении.

    • Действующий контракт Кокорина с «Зенитом», как и аренда с «Сочи», рассчитаны до 30 июня 2020 года.
    • По данным источника, к Александру есть интерес со стороны европейских клубов.
    • В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев были арестованы за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Оба футболиста получили реальный тюремный срок и вышли условно-досрочно в сентябре 2019 года.

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:09
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1264

      FRZZ 18 минут назад

      Кокорин запросто может играть в среднем клубе Италии, или Испании.
      Только захочет ли он сам покинуть Россию?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76635
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru