Bobsoccer: «Зенит» все еще не предлагал Кокорину новый контракт

Руководство «Зенита» по-прежнему не принимает мер по сохранению Александра Кокорина.
С весенней части чемпионата России игрок выступает на правах аренды за «Сочи».
Клуб из Санкт-Петербурга все еще не начинал переговоры о новом соглашении.
- Действующий контракт Кокорина с «Зенитом», как и аренда с «Сочи», рассчитаны до 30 июня 2020 года.
- По данным источника, к Александру есть интерес со стороны европейских клубов.
- В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев были арестованы за участие в двух драках в центре Москвы.
- Оба футболиста получили реальный тюремный срок и вышли условно-досрочно в сентябре 2019 года.
Источник: Bobsoccer