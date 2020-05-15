Bobsoccer: «Зенит» все еще не предлагал Кокорину новый контракт

Руководство «Зенита» по-прежнему не принимает мер по сохранению Александра Кокорина.

С весенней части чемпионата России игрок выступает на правах аренды за «Сочи».

Клуб из Санкт-Петербурга все еще не начинал переговоры о новом соглашении.