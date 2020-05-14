Председатель совета директоров «Локо»: «Клуб находится на этапе нового развития, поэтому решили сменить тренера»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, чем было продиктовано решение не продлевать контракт с Юрием Семиным. Сегодня стало известно, что клуб утвердил на должность главного тренера Марко Николича.

– Чем руководствовались члены совдира, принимая решение не подписывать с Юрием Семиным новый контракт?

– Начну с простого и главного: Семин – легенда и тот, с кем клуб завоевал практически все награды. Именно Юрий Павлович Семин вместе с Валерием Николаевичем Филатовым стояли у истоков создания современного «Локомотива» и развивали его фактически до того уровня, в каком находится «Локомотив» сейчас. Оглядываясь назад и воздавая должное всему, что сделано, мы все-таки должны смотреть вперед. Совет директоров учитывал много организационных, экономических, технических и временных факторов при принятии данного решения. Без сомнения, сегодня мы должны быть честными перед собой и отдавать себе отчет в том, что впереди всех ждут очень тяжелые времена.

Мы, конечно, хотели бы, чтобы все жили в идеальном мире, где, как по Салтыкову-Щедрину, булки на деревьях растут, а люди питаются святым духом, но этого не будет. То, что сейчас происходит в мире, та экономическая ситуация, которую мы наблюдаем в связи с коронавирусом, без сомнения, не пройдет мимо футбола. Нужно понимать, что время дойных коров закончилось. Сейчас нам придется вытягивать максимальный результат из того, что имеем и рассчитывать, прежде всего, на внутренние ресурсы.

Данный вопрос касается не только развития первой команды, но и всего клуба в целом: это академия, молодежка, «Казанка», женская команда, наши региональные проекты и многое-многое другое. Поэтому мы посчитали, что сейчас клуб и команда находятся на пороге нового этапа своего развития и сложившаяся ситуация располагает к принятию данного решения – к смене главного тренера и приглашению нового специалиста.

– Было много информации у коллег, сообщалось о конфликте между генеральным директором клуба Василием Кикнандзе и Юрием Семиным. Нынешнее решение совета директоров можно расценивать как победу Кикнадзе? Но разве эта ситуация не говорит и о гипотетической победе бывшего гендира клуба Ильи Геркуса, ведь он несколько раз предлагал прекратить сотрудничество с Юрием Павловичем и двигаться дальше. Разве не так?

– Нет, не так. Потому что состояние борьбы, некоторые внутренние споры – это внутренний и стимул, и мотиватор, и зачастую это идет на пользу развития любого клуба. И это нормально. Споры были, есть и должны быть, это мое личное мнение. Особенно внутренние споры. При этом мы должны слушать и слышать друг друга. Ни о каком конфликте между генеральным директором и главным тренером речи не шло, и быть такого не могло. Споры, рабочие споры, конечно, были, но конфликта не было.

В совете директоров работают, на мой взгляд, опытные люди, которые точно давно научились разделять Дело и личные отношения. Именно поэтому, когда Илья Леонидович пришел со своими предложениями о смене главного тренера после первого сезона, то члены совета директоров проголосовали против. Чем, если честно, очень сильно расстроили Илью Леонидовича. А сейчас, оценивая текущую ситуацию, именно оценивая то, как должен развиваться клуб и что нас ждет впереди, члены совета директоров приняли то решение, которое сегодня сообщили всем.

Ну и говорить здесь о чьей-то победе или проигрыше абсолютно неправильно. Тот, кто это делает, делает это специально, рассуждая о том, чего на самом деле нет. Например, если вспоминать уход Геркуса, то Илья Леонидович покидал клуб не сколько из-за споров с Юрием Павловичем, сколько из-за того, что совет директоров решил, что он, к сожалению, не справился с качественным выполнением функционала менеджера-руководителя.