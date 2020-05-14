Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Председатель совета директоров «Локо»: «Клуб находится на этапе нового развития, поэтому решили сменить тренера»

Председатель совета директоров «Локо»: «Клуб находится на этапе нового развития, поэтому решили сменить тренера»

14 мая 2020, 17:24
14

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, чем было продиктовано решение не продлевать контракт с Юрием Семиным. Сегодня стало известно, что клуб утвердил на должность главного тренера Марко Николича.

– Чем руководствовались члены совдира, принимая решение не подписывать с Юрием Семиным новый контракт?

– Начну с простого и главного: Семин – легенда и тот, с кем клуб завоевал практически все награды. Именно Юрий Павлович Семин вместе с Валерием Николаевичем Филатовым стояли у истоков создания современного «Локомотива» и развивали его фактически до того уровня, в каком находится «Локомотив» сейчас. Оглядываясь назад и воздавая должное всему, что сделано, мы все-таки должны смотреть вперед. Совет директоров учитывал много организационных, экономических, технических и временных факторов при принятии данного решения. Без сомнения, сегодня мы должны быть честными перед собой и отдавать себе отчет в том, что впереди всех ждут очень тяжелые времена.

Мы, конечно, хотели бы, чтобы все жили в идеальном мире, где, как по Салтыкову-Щедрину, булки на деревьях растут, а люди питаются святым духом, но этого не будет. То, что сейчас происходит в мире, та экономическая ситуация, которую мы наблюдаем в связи с коронавирусом, без сомнения, не пройдет мимо футбола. Нужно понимать, что время дойных коров закончилось. Сейчас нам придется вытягивать максимальный результат из того, что имеем и рассчитывать, прежде всего, на внутренние ресурсы.

Данный вопрос касается не только развития первой команды, но и всего клуба в целом: это академия, молодежка, «Казанка», женская команда, наши региональные проекты и многое-многое другое. Поэтому мы посчитали, что сейчас клуб и команда находятся на пороге нового этапа своего развития и сложившаяся ситуация располагает к принятию данного решения – к смене главного тренера и приглашению нового специалиста.

Было много информации у коллег, сообщалось о конфликте между генеральным директором клуба Василием Кикнандзе и Юрием Семиным. Нынешнее решение совета директоров можно расценивать как победу Кикнадзе? Но разве эта ситуация не говорит и о гипотетической победе бывшего гендира клуба Ильи Геркуса, ведь он несколько раз предлагал прекратить сотрудничество с Юрием Павловичем и двигаться дальше. Разве не так?

– Нет, не так. Потому что состояние борьбы, некоторые внутренние споры – это внутренний и стимул, и мотиватор, и зачастую это идет на пользу развития любого клуба. И это нормально. Споры были, есть и должны быть, это мое личное мнение. Особенно внутренние споры. При этом мы должны слушать и слышать друг друга. Ни о каком конфликте между генеральным директором и главным тренером речи не шло, и быть такого не могло. Споры, рабочие споры, конечно, были, но конфликта не было.

В совете директоров работают, на мой взгляд, опытные люди, которые точно давно научились разделять Дело и личные отношения. Именно поэтому, когда Илья Леонидович пришел со своими предложениями о смене главного тренера после первого сезона, то члены совета директоров проголосовали против. Чем, если честно, очень сильно расстроили Илью Леонидовича. А сейчас, оценивая текущую ситуацию, именно оценивая то, как должен развиваться клуб и что нас ждет впереди, члены совета директоров приняли то решение, которое сегодня сообщили всем.

Ну и говорить здесь о чьей-то победе или проигрыше абсолютно неправильно. Тот, кто это делает, делает это специально, рассуждая о том, чего на самом деле нет. Например, если вспоминать уход Геркуса, то Илья Леонидович покидал клуб не сколько из-за споров с Юрием Павловичем, сколько из-за того, что совет директоров решил, что он, к сожалению, не справился с качественным выполнением функционала менеджера-руководителя.

  • При Семине «Локомотив» выиграл 13 трофеев.
  • Москвичи идут в РПЛ на втором месте.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Николич Марко
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Armani nn
1589468058
При этапе нового развития, ни к чему разрушать рабочий механизм! Развивать клуб, не означает смена коллектива, который даёт результат, а тем более человека который пришёл и дал результат.Просто скинули неугодного.Скинуть неудобного и поставить ручного, в нашей стране приводит к распаду!
Ответить
Nesterenko
1589469380
Идиоты и уроды вы конченые! Как и большинство руководителей в обществе РЖД в принципе.
Ответить
GreyDM
1589471916
"...время дойных коров закончилось..." а при чём здесь Шпалыч? и кого он доил? или его доили? ваще хрень какую-то сморозил...
Ответить
Нас Много
1589472139
ФНЛ ждёт вас...
Ответить
vmonomah17
1589472818
Новый тренер - новые трансферы - новые откаты. А потом удивляются, почему за бездарных игроков платят большие деньги?
Ответить
Artemka444
1589473783
Позор да только!!!!!
Ответить
sobaka120982
1589478250
Развитие??? А куда ещё лучше??? По моему Локо на этапе нового времени в фнл
Ответить
nemolod
1589488487
Если опытнейшего специалиста,дающего результат с футболистами не уровня Месси и Роналду, меняют не на Клоппа или Гвардиолу,а на некого Николича,то это очень трудно назвать этапом нового развития клуба! Самое реальное,что будет - это большая распродажа игроков,новый состав будет гораздо слабее,отсюда и результаты такие же слабые,затем начнете снова менять тренеров только вот Палыч больше уже не придет,ну а дальше сменят и весь ваш директорский совет!
Ответить
general.lizyukov
1589490410
Боюсь спросить: а что, Николич бесплатно тренировать будет? Или Палыч сказал "Давайте мне 5 лямов, а то хрен вам, а не работа"?
Ответить
3a zenit
1589512850
да всё правильно сделали,пора уже на пенсию.
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
2
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
12
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
12
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
5
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+