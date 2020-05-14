Карпин – о возобновлении сезона РПЛ: «Травм будет много. Все связки, больше даже сухожилия»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью на ютуб-канале Василия Уткина поделился мыслями о возможном возобновлении сезона РПЛ.

«Степень готовности команды будет зависеть от того, сколько недель будет на тренировки. Три или четыре недели – большая разница, ощутимая. Понятно, что на 100 процентов готовы футболисты не будут. Играть они смогут, давать какой-то результат смогут. Будет огромное количество травм, 100 процентов. Все связки, больше даже сухожилия. Травм будет много.

Пять замен? С точки зрения результата по окончании сезона, я думаю, что это правильная вещь. Ты можешь сделать пять замен и недогрузить какого-то игрока. Заменив его ты, возможно, убережешь его от травмы. Если в этой игре ты его не поменяешь, то он может на 85-й, 90-й минуте получить травму. Ты потеряешь его на две недели, а две недели в нынешней ситуации – это четыре игры, на полсезона оставшегося», – сказал Карпин.

В РПЛ осталось провести восемь туров.

«Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

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