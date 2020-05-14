Sport.es: «Барселона» отказала «Ювентусу» в трансфере де Йонга

«Ювентус» проявлял интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

По информации Sport.es, туринский клуб предлагал включить голландца в сделку по обмену игроками, но получил категорический отказ.

В «Барсе» считают 23-летнего хавбека ключевой фигурой команды в будущем, поэтому его уход исключен.