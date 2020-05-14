Sport.es: «Барселона» отказала «Ювентусу» в трансфере де Йонга

«Ювентус» проявлял интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.
По информации Sport.es, туринский клуб предлагал включить голландца в сделку по обмену игроками, но получил категорический отказ.
В «Барсе» считают 23-летнего хавбека ключевой фигурой команды в будущем, поэтому его уход исключен.
- Де Йонг перешел в испанский гранд прошлым летом за 75 миллионов евро.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- В составе «Барсы» он провел 37 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста.
Источник: Sport.es