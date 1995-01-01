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    Sport.es: «Барселона» отказала «Ювентусу» в трансфере де Йонга

    «Ювентус» проявлял интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

    По информации Sport.es, туринский клуб предлагал включить голландца в сделку по обмену игроками, но получил категорический отказ.

    В «Барсе» считают 23-летнего хавбека ключевой фигурой команды в будущем, поэтому его уход исключен.

    • Де Йонг перешел в испанский гранд прошлым летом за 75 миллионов евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • В составе «Барсы» он провел 37 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1

      Doberman_07 26 минут назад

      Ювентус как всегда, пытется впарить какой-то шлак и забрать хороших игроков.

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