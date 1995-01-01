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    «СЭ»: приезд Николича в Россию отложен

    Марко Николич, которого называют основным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива», не приедет в Москву 15 мая, как это планировалось изначально.

    У серба возникли трудности с получением разрешения на въезд в Россию. Решение о прибытии специалиста в Москву отложено также в связи с неопределенностью дальнейшей судьбы сезона. Тем не менее Николич уже давно активно обсуждает с руководством «Локомотива» будущее игроков и селекционные планы клуба.

    Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что москвичи объявят об уходе главного тренера Юрия Семина в течение ближайших двух дней.

    • Контракт Семина с клубом истекает 31 мая.
    • Николич может заключить с «Локомотивом» соглашение на два сезона с опцией продления.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      armen10 23 минуты назад

      Пусть вообще не приезжает.
      Палыч лучший!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2413

      raritet 1 час назад

      Интересно , чем Николич лучше Палыча? Или просто некоторые поиздержались на карантине, хочется свежих деньжат?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7845

      derrik2000 1 час назад

      "У серба возникли трудности с получением разрешения на въезд в Россию. Решение о прибытии специалиста в Москву отложено также в связи с неопределенностью дальнейшей судьбы сезона. "

      А я думал, что коронавирус помешал. ))

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