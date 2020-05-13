«СЭ»: приезд Николича в Россию отложен

Марко Николич, которого называют основным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива», не приедет в Москву 15 мая, как это планировалось изначально.

У серба возникли трудности с получением разрешения на въезд в Россию. Решение о прибытии специалиста в Москву отложено также в связи с неопределенностью дальнейшей судьбы сезона. Тем не менее Николич уже давно активно обсуждает с руководством «Локомотива» будущее игроков и селекционные планы клуба.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что москвичи объявят об уходе главного тренера Юрия Семина в течение ближайших двух дней.