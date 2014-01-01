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    Широков – о Семине: «Он символ «Локомотива». Но нужно уходить вовремя»

    Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал нежелание руководства «Локомотива» продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

    «Команда не прогрессирует. С этой командой они должны как минимум бороться за чемпионство, но они этого не делают, они исключительно вторые. Да, они выигрывали, но когда «Зенит» встрепенулся с приходом Семака, «Локомотив» два года не претендует на победу, хотя денег выделяется достаточно.

    По составу «Локомотив» как минимум не хуже «Зенита», но он абсолютно не прогрессирует, и это заметно по матчам Лиги чемпионов. Первый год Лиги чемпионов – вообще провал. В той группе можно было пусть не выйти, но набрать достаточное количество очков. И заработать могли бы, и выйти с третьего места. В этом году тоже мимо. Вы должны выходить в Лигу Европы как минимум. С такими футболистами, как у «Локомотива», они должны были доходить до 1/4 финала. Команда в Лиге чемпионов не прогрессирует, и, наверное, это заметно не только мне, но и высшему руководству «Локомотива». Я не думаю, что это исключительно прерогатива Кикнадзе – поменять тренера, потому что он плохой.

    Юрий Павлович – легенда, символ «Локомотива». Но легенды тоже уходят, нужно уходить вовремя. Тому пример – Фергюсон. Почему бы Юрию Палычу не работать в структуре клуба, на развитие команды и всего клуба в целом? Молодежь корректировать, войти в совет директоров и так далее. Он может принести огромную пользу на менеджерском поприще», – сказал Широков.

    • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
    • По итогам 22 туров столичная команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9195

      parevg 6 минут назад

      Зенит тоже провалился в ЛЧ, при этом в более легкой группе, а у Локо была группа куда сложнее. Окажись Локо в группе Зенита, еще не известно как бы всё закончилось.
      А когда тренеру уходить, должен решать тренер.

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