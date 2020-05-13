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  • Широков – о Семине: «Он символ «Локомотива». Но нужно уходить вовремя»

Широков – о Семине: «Он символ «Локомотива». Но нужно уходить вовремя»

13 мая 2020, 00:08
10

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал нежелание руководства «Локомотива» продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

«Команда не прогрессирует. С этой командой они должны как минимум бороться за чемпионство, но они этого не делают, они исключительно вторые. Да, они выигрывали, но когда «Зенит» встрепенулся с приходом Семака, «Локомотив» два года не претендует на победу, хотя денег выделяется достаточно.

По составу «Локомотив» как минимум не хуже «Зенита», но он абсолютно не прогрессирует, и это заметно по матчам Лиги чемпионов. Первый год Лиги чемпионов – вообще провал. В той группе можно было пусть не выйти, но набрать достаточное количество очков. И заработать могли бы, и выйти с третьего места. В этом году тоже мимо. Вы должны выходить в Лигу Европы как минимум. С такими футболистами, как у «Локомотива», они должны были доходить до 1/4 финала. Команда в Лиге чемпионов не прогрессирует, и, наверное, это заметно не только мне, но и высшему руководству «Локомотива». Я не думаю, что это исключительно прерогатива Кикнадзе – поменять тренера, потому что он плохой.

Юрий Павлович – легенда, символ «Локомотива». Но легенды тоже уходят, нужно уходить вовремя. Тому пример – Фергюсон. Почему бы Юрию Палычу не работать в структуре клуба, на развитие команды и всего клуба в целом? Молодежь корректировать, войти в совет директоров и так далее. Он может принести огромную пользу на менеджерском поприще», – сказал Широков.

  • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
  • По итогам 22 туров столичная команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Широков Роман Семин Юрий
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1589322338
Не тебе щенку определять, пришло время уходить Палычу или нет.
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алдан2014
1589331624
Широков это вообще кто,что бы дышать в сторону Палыча?Где он ,а где Сёмин?Пацанчик рамсы попутал
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wobaekat
1589334559
"Да, они выигрывали, но когда «Зенит» встрепенулся с приходом Семака, «Локомотив» два года не претендует на победу, хотя денег выделяется достаточно." Действительно. Неужели той самой "ТРЕШКИ" на полтора года - мало?
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моэм
1589347886
Моральный урод и продажный подлец...в нашей стране таких как Широков и дураков припасено лет на 200 вперёд...будем лечить.
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Соня Мармеладова
1589351766
Широков - бездельничающий балабол с огромным самомнением. Понятно. что этим подвыванием хочет получить какое-то место и статус. но по человечески это выглядит некрасиво...
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New Life
1589354712
Локо норм, а синит прогрессирует не с приходом Семака, а с приходом газпрома в рфс и с приходом правильного судейского корпуса. Что из себя представляет уровень немытых, видно по международным играм, где судят иностранцы. 3,14здежь широкого уже начинает доставать.
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xkixerx
1589360538
Опять, этот (М)чудак, со своим, никому не нужным, мнением, вылез. Да будь у ЛОКО столько денег сколь у зенита твоего ненаглядного, из плей оф ЛЧ не вылезали бы....
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Валерий1965
1589362863
Согласен.
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алдан2014
1589363470
У нас как то стало хорошим тоном увольнять со второго-третьего текущего места.Карреру вспомните..Раннего Сёмина..Команды проваливались после таких увольнений
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sined1951
1589471935
С уходом Семина Локо и в ЛЧ перестанет попадать. Широков не объективен, состав у Локо неплохой только для нашего чемпионата, а для ЛЧ он так себе. К тому же многие ведущие футболисты в приличном возрасте, они прошли пик своих возможностей.
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