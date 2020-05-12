Федун – о самочувствии после заболевания коронавирусом: «Честно – не очень»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем самочувствии во время лечения от коронавируса. Функционер был госпитализирован на прошлой неделе.

– Скажите – как вы себя чувствуете?

– Честно – не очень.

– Что можно вашим фанатам, «спартаковцам» передать?

– Да ничего не надо. Скажите, что я очень благодарен за слова поддержки, которые были. Поэтому постараюсь побыстрее выздороветь.

– Чемпионат России, как вы и советовали, собираются завершить. Но никого не выгонять из Премьер-лиги, а просто добавить туда две команды – «Ротор» и «Химки». Они могут войти? Или 18 команд – это многовато будет для нашего высшего дивизиона?

– Да. Я против этого.