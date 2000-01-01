Федун – о самочувствии после заболевания коронавирусом: «Честно – не очень»

Хорошо, что выздоравливает. В возрасте тяжело болеть - непросто. Это видно по его сдержанному ответу...
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем самочувствии во время лечения от коронавируса. Функционер был госпитализирован на прошлой неделе.
– Скажите – как вы себя чувствуете?
– Честно – не очень.
– Что можно вашим фанатам, «спартаковцам» передать?
– Да ничего не надо. Скажите, что я очень благодарен за слова поддержки, которые были. Поэтому постараюсь побыстрее выздороветь.
– Чемпионат России, как вы и советовали, собираются завершить. Но никого не выгонять из Премьер-лиги, а просто добавить туда две команды – «Ротор» и «Химки». Они могут войти? Или 18 команд – это многовато будет для нашего высшего дивизиона?
– Да. Я против этого.
- На этой неделе Леонида Федуна могут выписать.
- Ранее сообщалось, что болезнь протекает не в тяжeлой форме, жизни Федуна ничего не угрожает.