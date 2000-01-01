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    Федун – о самочувствии после заболевания коронавирусом: «Честно – не очень»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем самочувствии во время лечения от коронавируса. Функционер был госпитализирован на прошлой неделе.

    – Скажите – как вы себя чувствуете?

    – Честно – не очень.

    – Что можно вашим фанатам, «спартаковцам» передать?

    – Да ничего не надо. Скажите, что я очень благодарен за слова поддержки, которые были. Поэтому постараюсь побыстрее выздороветь.

    – Чемпионат России, как вы и советовали, собираются завершить. Но никого не выгонять из Премьер-лиги, а просто добавить туда две команды – «Ротор» и «Химки». Они могут войти? Или 18 команд – это многовато будет для нашего высшего дивизиона?

    – Да. Я против этого.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 19:29
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1618

      житель СПб 45 минут назад

      Хорошо, что выздоравливает. В возрасте тяжело болеть - непросто. Это видно по его сдержанному ответу...

      3
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      Рейтинг: +14490

      bset 1 час назад

      Очень рад за Федуна. Хотелось бы, чтобы выздоровел и поскорее вернулся к управлению клубом. Как болельщик ЦСКА считаю эпоху Федуна самой успешной за всю историю Спартака.

      1
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      Рейтинг: +7834

      derrik2000 > bset 1 час назад

      "Как болельщик ЦСКА считаю эпоху Федуна самой успешной за всю историю Спартака."

      Видно, что МОЛОДОЙ болельщик ЦСКА.
      Самое успешная, как ты выразился, ЭПОХА Спартака была в бытность ДСО "Спартак" с 1978 года, года Спартак тренировал К. И. Бесков, которая плавно перетекла в ЯРЧАЙШИЙ романцевский Спартак.

      5
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      Рейтинг: +446

      alll-1 1 час назад

      Здоровья

      2
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      Рейтинг: +7834

      derrik2000 2 часа назад

      Арнольдыч, а точно коронавирус подхватил, а не как в том анекдоте "или зря смешивал, или не тем закусывал" ? )))))))))
      А, вообще, здоровья желаю, конечно.
      Равно как желаю здоровья всем посетителям этого сайта и их родным и близким.

      Даже Борату. ))

      3
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      Рейтинг: +3052

      Борат 2 часа назад

      Насос нефть качает Федуну легчает !
      Стыдно за пищевик !
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: +14844

      sssrspartak > Борат 14 минут назад

      ну ты точно должен в психушке быть!ярко выраженная психопатия на фоне умопомрачения!

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