Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Кобелев: «Многие забыли: когда в РПЛ играли 18 команд, мы видели болото»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов.

    «Все опять хотят сделать 18 команд в РПЛ. Но многие забыли, когда у нас играли 18 команд, то мы видели болото. Практически последние 6-7 туров чемпионат уже был неинтересен. С точностью 99 процентов можно было понять, кто вылетает. И сейчас опять хотят вернуть это болото. С моей точки зрения, этого ни в коем случае делать нельзя. И сейчас некоторые матчи просто невозможно смотреть, а если расширят лигу, то таких игр будет куда больше. С 18 командами у нас интенсивности футбола не будет, футболистам придется играть на четыре матча больше, а сил для этих игр у них не будет.

    Мы и сейчас видим матчи, когда футболисты обеих команд просто стоят весь матч или ползают по полю. Ну и опять же, команда за 7-8 туров до конца, обеспечившая себе место в десятке, с каким азартом будет доигрывать чемпионат? Все это прекрасно понимали, и мы от этого уходили. Последний чемпионат и показывает, что борьба на всех этажах таблицы интенсивно идет. Самое главное – в нижней части. Команды не хотят вылетать, играют до последнего. Соответственно, 6-7 команд все время в группе риска на вылет. Поэтому мы видим, может, некрасивые, но напряженные матчи», – сказал Кобелев.

    РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

    Источник: ТНВ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:02
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3906

      vladik12 39 минут назад

      Андре, ты пьян? В РПЛ 18 команд не было никогда.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76620
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru