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  • Кобелев: «Многие забыли: когда в РПЛ играли 18 команд, мы видели болото»

Кобелев: «Многие забыли: когда в РПЛ играли 18 команд, мы видели болото»

12 мая 2020, 14:02
5

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов.

«Все опять хотят сделать 18 команд в РПЛ. Но многие забыли, когда у нас играли 18 команд, то мы видели болото. Практически последние 6-7 туров чемпионат уже был неинтересен. С точностью 99 процентов можно было понять, кто вылетает. И сейчас опять хотят вернуть это болото. С моей точки зрения, этого ни в коем случае делать нельзя. И сейчас некоторые матчи просто невозможно смотреть, а если расширят лигу, то таких игр будет куда больше. С 18 командами у нас интенсивности футбола не будет, футболистам придется играть на четыре матча больше, а сил для этих игр у них не будет.

Мы и сейчас видим матчи, когда футболисты обеих команд просто стоят весь матч или ползают по полю. Ну и опять же, команда за 7-8 туров до конца, обеспечившая себе место в десятке, с каким азартом будет доигрывать чемпионат? Все это прекрасно понимали, и мы от этого уходили. Последний чемпионат и показывает, что борьба на всех этажах таблицы интенсивно идет. Самое главное – в нижней части. Команды не хотят вылетать, играют до последнего. Соответственно, 6-7 команд все время в группе риска на вылет. Поэтому мы видим, может, некрасивые, но напряженные матчи», – сказал Кобелев.

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

Источник: ТНВ
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (5)
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vladik12
1589283401
Андре, ты пьян? В РПЛ 18 команд не было никогда.
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absent32
1589289402
а как в англии, франции, италии, испании бегают по 38 игр за сезон?! и не стоит забывать, что то были совсем другие времена, и в последний раз с 18 командами играли 23 года назад. не скажу что сто процентов сейчас будет лучше, но проэкспериментировать, попробовать стоит!!!
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Сильвербой
1589302972
А чего они стоят или ползают по полю??? Это вопрос к вам, тренеры ху...вы!!! И чемпионат у нас, как ты говоришь, болото, потому что одни бегать не могут, другие тренировать!!!
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nemolod
1589313393
Тут сейчас надо доигрывать сезон, и если это случится то и с 16 командами сделать это будет сложно-придется играть весь июль и пол-августа как минимум,а затем почти без перерыва (ведь еще есть и Кубок страны,который тоже надо успеть разыграть) начинать новый сезон! И главное неизвестно,как будут обстоять дела с финансами,так как у спонсоров тоже наступили нелегкие времена! (И это при том,если эпидемия затормозится)
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