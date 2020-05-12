Кобелев: «Многие забыли: когда в РПЛ играли 18 команд, мы видели болото»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов.

«Все опять хотят сделать 18 команд в РПЛ. Но многие забыли, когда у нас играли 18 команд, то мы видели болото. Практически последние 6-7 туров чемпионат уже был неинтересен. С точностью 99 процентов можно было понять, кто вылетает. И сейчас опять хотят вернуть это болото. С моей точки зрения, этого ни в коем случае делать нельзя. И сейчас некоторые матчи просто невозможно смотреть, а если расширят лигу, то таких игр будет куда больше. С 18 командами у нас интенсивности футбола не будет, футболистам придется играть на четыре матча больше, а сил для этих игр у них не будет.

Мы и сейчас видим матчи, когда футболисты обеих команд просто стоят весь матч или ползают по полю. Ну и опять же, команда за 7-8 туров до конца, обеспечившая себе место в десятке, с каким азартом будет доигрывать чемпионат? Все это прекрасно понимали, и мы от этого уходили. Последний чемпионат и показывает, что борьба на всех этажах таблицы интенсивно идет. Самое главное – в нижней части. Команды не хотят вылетать, играют до последнего. Соответственно, 6-7 команд все время в группе риска на вылет. Поэтому мы видим, может, некрасивые, но напряженные матчи», – сказал Кобелев.

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно