Черчесов поздравил Семина с днем рождения

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил в инстаграме своего коллегу из «Локомотива» Юрия Семина, которому сегодня исполнилось 73 года.

«32 года назад мне посчастливилось провести под руководством Юрия Семина в «Локомотиве» первый полноценный футбольный сезон, ставший определяющим в моей футбольной карьере. Тренер доверил мне место в стартовом составе во всех тридцати играх чемпионата, которые я отыграл от первой до последней минуты. И сегодня Юрий Павлович так же молод душой и предан любимому делу. С Днем рождения!» – написал Черчесов.

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