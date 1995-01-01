Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Черчесов поздравил Семина с днем рождения

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил в инстаграме своего коллегу из «Локомотива» Юрия Семина, которому сегодня исполнилось 73 года.

    «32 года назад мне посчастливилось провести под руководством Юрия Семина в «Локомотиве» первый полноценный футбольный сезон, ставший определяющим в моей футбольной карьере. Тренер доверил мне место в стартовом составе во всех тридцати играх чемпионата, которые я отыграл от первой до последней минуты. И сегодня Юрий Павлович так же молод душой и предан любимому делу. С Днем рождения!» – написал Черчесов.

    «Самый успешный тренер в истории клуба»: «Локомотив» поздравил Семина с 73-летием

    УЕФА поздравил Семина с 73-летием

    Суркис – Семину: «Годы вас не берут, излучаете задор. Уверен, в ваших жилах течет бело-синяя кровь»

    Губерниев: «Желаю, чтобы все золото приближалось к Семину серебряной ланью и чтобы все попугаи славили тренера-победителя!»

    text

    Публикация от text (@stanislav.cherchesov.official) 11 Май 2020 в 4:49 PDT

    Источник: Инстаграм Станислава Черчесова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76618
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru