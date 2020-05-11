Губерниев: «Желаю, чтобы все золото приближалось к Семину серебряной ланью и чтобы все попугаи славили тренера-победителя!»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил с днем рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, несмотря на то что выражал несогласие с присуждением ему награды как лучшему тренеру страны в 2019 году.

«С огромным удовольствием поздравляю с ДР Юрия Сeмина! Желаем ему удачи, здоровья, чтобы всe золото разных чемпионатов и турниров приближалось к Сeмину стремительной серебряной ланью и чтобы все говорящие попугаи мира славили прекрасного тренера-победителя!» – написал журналист в телеграме.