Губерниев: «Желаю, чтобы все золото приближалось к Семину серебряной ланью и чтобы все попугаи славили тренера-победителя!»

Дмитрий Попугаевич ты уже давно скатился с головы до днища. Попугаи по умнее тебя будут... Кукареку, залазь обратно в яйцо.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил с днем рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, несмотря на то что выражал несогласие с присуждением ему награды как лучшему тренеру страны в 2019 году.
«С огромным удовольствием поздравляю с ДР Юрия Сeмина! Желаем ему удачи, здоровья, чтобы всe золото разных чемпионатов и турниров приближалось к Сeмину стремительной серебряной ланью и чтобы все говорящие попугаи мира славили прекрасного тренера-победителя!» – написал журналист в телеграме.
- Губерниев ранее предложил признать Семина самым сексуальным тренером.
- Семин в прошлом году вывел «Локо» в Лигу чемпионов, но занял в группе последнее место.
- Московская команда сейчас занимает в РПЛ второе место.