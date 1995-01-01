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    Губерниев: «Желаю, чтобы все золото приближалось к Семину серебряной ланью и чтобы все попугаи славили тренера-победителя!»

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил с днем рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, несмотря на то что выражал несогласие с присуждением ему награды как лучшему тренеру страны в 2019 году.

    «С огромным удовольствием поздравляю с ДР Юрия Сeмина! Желаем ему удачи, здоровья, чтобы всe золото разных чемпионатов и турниров приближалось к Сeмину стремительной серебряной ланью и чтобы все говорящие попугаи мира славили прекрасного тренера-победителя!» – написал журналист в телеграме.

    • Губерниев ранее предложил признать Семина самым сексуальным тренером.
    • Семин в прошлом году вывел «Локо» в Лигу чемпионов, но занял в группе последнее место.
    • Московская команда сейчас занимает в РПЛ второе место.

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +628

      O-Z 43 минуты назад

      Дмитрий Попугаевич ты уже давно скатился с головы до днища. Попугаи по умнее тебя будут... Кукареку, залазь обратно в яйцо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      Соня Мармеладова 1 час назад

      Вот ты и славь его, попугай, а не поливай грязью. И в подарок Семину отрежь себе язык!))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16568

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Халдей! Кроме плевка в твою сторону, ты сейчас ничего не заслуживаешь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +708

      фанат джигурды 1 час назад

      А я желаю, чтобы один биатлонист слишком сильно промахнулся по мишени.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +543

      Измайловский Кочегар 1 час назад

      Мухоморов переел что ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2127

      absent32 1 час назад

      Губерниев Gondon

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +858

      New Life 1 час назад

      Попугаи и не только будут его славить, а тебя, дуралея, даже бакланы постесняются

      2
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