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  • Губерниев: «Если вам нравится Семин, скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года. Но он не может быть лучшим тренером 2019 года. Это неуважение»

Губерниев: «Если вам нравится Семин, скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года. Но он не может быть лучшим тренером 2019 года. Это неуважение»

26 апреля 2020, 08:46
28

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил точку зрения, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не может считаться лучшим тренером страны по итогам 2019 года. Журналист считает это неуважением.

– Я задаю вопрос, почему Сeмин – лучший тренер 2019 года, у нас что, других нет? Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый прекрасный тренер, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Сeмин, 2019 года. Но он не может быть лучшим тренером 2019 года в большой стране, потому что люди, которые принимали это решение, которые голосовали, они, как я уже назвал их «серебряными оленями», они обиделись потом. Но, кстати, голосование в этой федерации, оно будет теперь другим благодаря моему скромному участию.

– Ну, не только твоему скромному участию…

– Ну хорошо, нашему с тобой скромному участию. Потому что я говорю: это неуважение к профессии тренера, это неуважение к труду Тутберидзе, Покровской, Винер, Габриляна, тренера Ласицкене, тренера наших волейболистов-пляжников, которые стали чемпионами мира, тренера Чупкова. Тренер Немтырeв, тренер Чупкова, подготовил чемпиона и рекордсмена мира, а лучший тренер в стране за 2019 год – не Немтырeв, который подготовил Чупкова, а Сeмин, который всe проиграл. Простите меня, конечно, но кипит мой разум возмущeнный. При всей моей горячей любви к Юр Палычу. Он славный, он замечательный, я вообще его фанат с детства, и что?

  • Семин в прошлом году вывел «Локо» в Лигу чемпионов, но занял в группе последнее место.
  • Московская команда занимает в РПЛ второе место.
  • Семин отвечал Губерниеву на несогласие с наградой.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (28)
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paracetamol
1587888006
Кто этого придурка Губерниева тут размещает?
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Raider26
1587888961
Кто ты такой Губерниев? Что за чмо? Кто тебя до футбола вообще допустил?
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Viper for CSKA
1587889524
Проблема в том, что всех этих тренеров никто и не знает. Я из списка слышал только Ласицкене. И то, я не в курсе даже, мужчина это или женщина. В нашей стране до футбола и хоккея ни один другой вид спорта и близко по популярности не дотягивает. Даже баскетбол при хорошем ЦСКА, неплохом Зените и нескольких других командах не пользуется такой популярностью. Что уж говорить о волейболе, гандболе, индивидуальных видах. Если только сборная на Олимпиаде выиграет, тогда порадуются месяц, погудят, а потом забудут. А СМИ - не дураки, они говорят и показывают то, что интересно зрителям и подобные, чисто популистские премии вручают лицам известным. Можно было конечно Никитина назвать, но выбрали футбольного. А тут Сёмин - номер один, Семак всё же по тренерски скорее опыта пока набирается, хотя и молодец большой.
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New Life
1587893516
Сравнивать тренеров в разных видах спорта, это сравнивать круглое с желтым. Шпалычу респект.
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Рубинище
1587894810
Тутберидзе тренер года , а не Палыч. здесь я с говорящей головой согласен
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Граф2019
1587896176
балван...
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serppion
1587897530
Губерниев, сам рогатое парнокопытное, не имеет права называть других «серебряными оленями».
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DOCTOR PENALTY
1587901898
Губерниев, конечно, шкаф большой, но антресоль пустая. ******
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Снег
1587905754
Ты про свою лодку и весло лучше бы пел, там ты спец. Тут и в биатлоне,Дима, ты г...о!
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Hektor 84
1587921679
Дурь какую то сморозил!!! Комментаторов на срач тв грибами подкармливают?
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