Губерниев: «Если вам нравится Семин, скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года. Но он не может быть лучшим тренером 2019 года. Это неуважение»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил точку зрения, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не может считаться лучшим тренером страны по итогам 2019 года. Журналист считает это неуважением.

– Я задаю вопрос, почему Сeмин – лучший тренер 2019 года, у нас что, других нет? Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый прекрасный тренер, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Сeмин, 2019 года. Но он не может быть лучшим тренером 2019 года в большой стране, потому что люди, которые принимали это решение, которые голосовали, они, как я уже назвал их «серебряными оленями», они обиделись потом. Но, кстати, голосование в этой федерации, оно будет теперь другим благодаря моему скромному участию.

– Ну, не только твоему скромному участию…

– Ну хорошо, нашему с тобой скромному участию. Потому что я говорю: это неуважение к профессии тренера, это неуважение к труду Тутберидзе, Покровской, Винер, Габриляна, тренера Ласицкене, тренера наших волейболистов-пляжников, которые стали чемпионами мира, тренера Чупкова. Тренер Немтырeв, тренер Чупкова, подготовил чемпиона и рекордсмена мира, а лучший тренер в стране за 2019 год – не Немтырeв, который подготовил Чупкова, а Сeмин, который всe проиграл. Простите меня, конечно, но кипит мой разум возмущeнный. При всей моей горячей любви к Юр Палычу. Он славный, он замечательный, я вообще его фанат с детства, и что?