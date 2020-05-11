Сычев – о своем подкасте с Казанским: «Это уже не хобби, а нечто более серьезное»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев ответил на вопросы о совместном подкасте с комментатором Денисом Казанским.

– Почему не сказали про еще одно хобби – подкаст?

– Наверное, подкаст уже не хобби. Это нечто более серьезное. Хобби – это занятие в свободное время и по желанию. Сейчас подкаст уже перерос в серьезное увлечение и стал важным делом в нашей жизни. В нашей – потому что там уже задействованы не только я и Денис Казанский, но и публика, и все зрители, которые ждут, и ребята, помогающие в осуществлении процесса.

– Сколько готовитесь к новым эпизодам?

– К каждому выпуску идет серьезная подготовка. Ведь задача подкаста – показать спортсменов настоящими и просто рассказать свою жизнь от первого лица. Всех, кого зовем, мы знаем. Мы просто обсуждаем, о чем будет идти речь. Плюс технические моменты: установка микрофонов, света. Так что больше импровизации. Подкаст так заходит, потому что это естественно.

– Казанский говорил, что все стартовало с вашего друга и креативного продюсера Дарьи Спивак.

– Да, так все и начиналось. Здесь коллектив единомышленников, с которыми я долго работал в «Локомотиве» и к которым я много прислушивался. От них прозвучала идея создать что-то интересное, душевное, позитивное и правильное в формате футбольных историй. И чтобы это была не одноразовая тема, а долгая история. Я сначала не понимал, о чем речь. Но когда работают профессионалы, все получается как надо и с душой.

– Кто занимается подбором героев?

– Все вместе. У нас команда друзей, поэтому мы обсуждаем все коллективно. Никогда не бывает неразрешимых вопросов. Тем более по поводу гостей.

– Сейчас ваши подкасты очень напоминают уютные посиделки трех друзей, которые говорят за жизу и вспоминают крутые байки. Так и задумывалось?

– Мы изначально не понимали формат. Хотели показать именно личность пришедшего к нам человека за пределами всем доступной официальной информации. Хотели представить человека – футболиста, хоккеиста, не важно – как своего. Который близок к обычным людям. Который расскажет о пути, о эмоциях, переживаниях и ценностях. Мы хотели показать людей с этой стороны, чтобы зрители потом угадывали в герое себя.

Второе, что мы хотели – чтобы не было грязи. Мы не хотели хайповать. Сейчас очень много негатива, который якобы цепляет зрителя. Это нам совершенно не подходило. Мы просто делаем все на позитиве – этого очень не хватает в нынешних реалиях.

Душевный Сычев – в интервью о подкасте, чае, трех дипломах, любопытстве и смысле жизни