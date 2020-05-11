Журналист Скира: «Милан» и «Лестер» поспорят за защитника «Селтика» Айера. Летом его пытался купить «Зенит»

Центральный защитник «Селтика» Кристоффер Айер может продолжить карьеру в Англии или Италии.
По информации журналиста Николо Скиры, предметный интерес к норвежцу проявляют «Лестер» и «Милан».
В августе прошлого года сообщалось о желании «Зенита» приобрести 22-летнего футболиста, но клубы не договорились об условиях трансфера.
- В текущем сезоне Айер провел за «Селтик» 49 матчей, забил четыре гола и сделал два ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 2,7 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (68,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.