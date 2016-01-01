«Чемпионат»: «Зенит» пытался купить защитника «Селтика» Айера

По информации «Чемпионата», «Зенит» вел переговоры по приобретению норвежского защитника «Селтика» Кристоффера Айера.

«Селтик» сообщил «Зениту» свои финансовые требования, после чего руководство питерского клуба решило отказаться от трансфера Айера.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры с «Порту» по приобретению 25-летнего защитника Йордана Осорио.