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    «Чемпионат»: «Зенит» пытался купить защитника «Селтика» Айера

    По информации «Чемпионата», «Зенит» вел переговоры по приобретению норвежского защитника «Селтика» Кристоффера Айера.

    «Селтик» сообщил «Зениту» свои финансовые требования, после чего руководство питерского клуба решило отказаться от трансфера Айера.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры с «Порту» по приобретению 25-летнего защитника Йордана Осорио.

    • 21-летний Айер перешел в «Селтик» летом 2016 года из норвежского «Старта».
    • В прошлом сезоне норвежец принял участие в 28 матчах шотландского чемпионата, не отметился результативными действиями.
    • Контракт Айера с «Селтиком» действует до лета 2022 года.

    Источник: «Чемпионат»

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      paracetamol 23 минуты назад

      Все байки, все байки!

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