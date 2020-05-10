«Ростов» в честь 90-летия продает продукцию клубного магазина с 90-процентной скидкой

«Ростов» в день рождения устроил акцию для покупателей клубного магазина. Часть продукции можно приобрести с 90-процентной скидкой.
«Дорогие болельщики, фан-шоп ФК «Ростов» приготовил отличный подарок для вас к 90-летнему юбилею клуба.
Вы можете приобрести товары со скидкой 90% (да-да, все правильно). Зайдите в раздел «Скидки до 90%» и выбирайте, что душе угодно», – сообщила пресс-служба южан.
- Южане в РПЛ идут четвертыми.
- В 2014 году «Ростов» взял Кубок России.
- Главное достижение в еврокубках – 1/8 Лиги Европы в сезоне-2016/17.
Источник: твиттер «Ростова»