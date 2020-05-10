«Ростов» в честь 90-летия продает продукцию клубного магазина с 90-процентной скидкой

«Ростов» в день рождения устроил акцию для покупателей клубного магазина. Часть продукции можно приобрести с 90-процентной скидкой.

«Дорогие болельщики, фан-шоп ФК «Ростов» приготовил отличный подарок для вас к 90-летнему юбилею клуба.

Вы можете приобрести товары со скидкой 90% (да-да, все правильно). Зайдите в раздел «Скидки до 90%» и выбирайте, что душе угодно», – сообщила пресс-служба южан.