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    «Ростов» в честь 90-летия продает продукцию клубного магазина с 90-процентной скидкой

    «Ростов» в день рождения устроил акцию для покупателей клубного магазина. Часть продукции можно приобрести с 90-процентной скидкой.

    «Дорогие болельщики, фан-шоп ФК «Ростов» приготовил отличный подарок для вас к 90-летнему юбилею клуба.

    Вы можете приобрести товары со скидкой 90% (да-да, все правильно). Зайдите в раздел «Скидки до 90%» и выбирайте, что душе угодно», – сообщила пресс-служба южан.

    • Южане в РПЛ идут четвертыми.
    • В 2014 году «Ростов» взял Кубок России.
    • Главное достижение в еврокубках – 1/8 Лиги Европы в сезоне-2016/17.

    Источник: твиттер «Ростова»

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      Puddle 2 минуты назад

      Видео, как нагибали этот южный поросячий филиал со счетом 6 - 1 надо транслировать по всем каналам

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