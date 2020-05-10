«Верим, что впереди только яркие победы». «Ростову» исполнилось 90 лет

«Ростову» исполнилось 90 лет. Об этом в социальной сети напомнила пресс-служба ростовского клуба.

«С днем рождения, желто-синие

Нашему клубу сегодня исполняется 90 лет. 10 мая 1930 года в газетах «Большевистская правда» и «Молот» появились первые достоверные упоминания о команде, носившей тогда ю название «Сельмашстрой».

Верим, что впереди нас ждут только яркие победы!» – говорится в сообщении «Ростова».