«Верим, что впереди только яркие победы». «Ростову» исполнилось 90 лет

«Ростову» исполнилось 90 лет. Об этом в социальной сети напомнила пресс-служба ростовского клуба.
«С днем рождения, желто-синие
Нашему клубу сегодня исполняется 90 лет. 10 мая 1930 года в газетах «Большевистская правда» и «Молот» появились первые достоверные упоминания о команде, носившей тогда ю название «Сельмашстрой».
Верим, что впереди нас ждут только яркие победы!» – говорится в сообщении «Ростова».
- Южане в РПЛ идут четвертыми.
- В 2014 году «Ростов» взял Кубок России.
- Главное достижение в еврокубках – 1/8 Лиги Европы в сезоне-2016/17.
Источник: твиттер «Ростова»