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    «Верим, что впереди только яркие победы». «Ростову» исполнилось 90 лет

    «Ростову» исполнилось 90 лет. Об этом в социальной сети напомнила пресс-служба ростовского клуба.

    «С днем рождения, желто-синие

    Нашему клубу сегодня исполняется 90 лет. 10 мая 1930 года в газетах «Большевистская правда» и «Молот» появились первые достоверные упоминания о команде, носившей тогда ю название «Сельмашстрой».

    Верим, что впереди нас ждут только яркие победы!» – говорится в сообщении «Ростова».

    • Южане в РПЛ идут четвертыми.
    • В 2014 году «Ростов» взял Кубок России.
    • Главное достижение в еврокубках – 1/8 Лиги Европы в сезоне-2016/17.

    Источник: твиттер «Ростова»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      Puddle 1 час назад

      Филиал свинарника в Ростове во главе с болонкой! В пердиф следом!

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