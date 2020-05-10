Карпин: «Горжусь, что являюсь частью истории великого «Ростова». Приложим все усилия, чтобы кубков было больше»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил клуб с 90-летием. Он горд быть частью южан.

«Уважаемые болельщики! Я горжусь тем, что мы с вами являемся частью истории великого клуба «Ростов»

!90 лет – это серьезное достижение. Очень хочу пожелать нам всем больше побед, кубков и счастливых поводов. Приложим к этому все усилия – поверьте! Но только с вами, любимые болельщики!

C юбилеем! Ведь мы – «Ростов»!» – сказал Карпин.