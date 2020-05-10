Карпин: «Горжусь, что являюсь частью истории великого «Ростова». Приложим все усилия, чтобы кубков было больше»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил клуб с 90-летием. Он горд быть частью южан.
«Уважаемые болельщики! Я горжусь тем, что мы с вами являемся частью истории великого клуба «Ростов»
!90 лет – это серьезное достижение. Очень хочу пожелать нам всем больше побед, кубков и счастливых поводов. Приложим к этому все усилия – поверьте! Но только с вами, любимые болельщики!
C юбилеем! Ведь мы – «Ростов»!» – сказал Карпин.
- Южане в РПЛ идут четвертыми.
- В 2014 году «Ростов» взял Кубок России.
- Главное достижение в еврокубках – 1/8 Лиги Европы в сезоне-2016/17.
Источник: официальный сайт «Ростова»