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    Карпин: «Горжусь, что являюсь частью истории великого «Ростова». Приложим все усилия, чтобы кубков было больше»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил клуб с 90-летием. Он горд быть частью южан.

    «Уважаемые болельщики! Я горжусь тем, что мы с вами являемся частью истории великого клуба «Ростов»

    !90 лет – это серьезное достижение. Очень хочу пожелать нам всем больше побед, кубков и счастливых поводов. Приложим к этому все усилия – поверьте! Но только с вами, любимые болельщики!

    C юбилеем! Ведь мы – «Ростов»!» – сказал Карпин.

    • Южане в РПЛ идут четвертыми.
    • В 2014 году «Ростов» взял Кубок России.
    • Главное достижение в еврокубках – 1/8 Лиги Европы в сезоне-2016/17.

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -33

      Волька 18 минут назад

      валера!Пить надо меньше.На карантине совсем крыша поехала.

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