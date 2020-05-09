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  • Семак – о возобновлении сезона: «Нужно месяц-полтора, чтобы игроки набрали неплохое функциональное состояние. Есть сложности»

Семак – о возобновлении сезона: «Нужно месяц-полтора, чтобы игроки набрали неплохое функциональное состояние. Есть сложности»

9 мая 2020, 00:10
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях, которые возникнут в случае возобновления сезона РПЛ. Вопрос может решиться на следующей неделе.

«По поводу качества выступлений, думаю, не надо сильно по этому вопросу беспокоиться. В любом случае игрокам нужно месяц – полтора, чтобы набрать неплохое функциональное состояние. Хуже будет с игровой практикой, потому что возможностей еe получить будет значительно меньше.

Плюс интенсивность, с которой возобновится чемпионат – если он возобновится – конечно, будет запредельной. Еще и не будет перерыва между чемпионатами. Есть определенные сложности, но сказать, что это конец света, конечно, нельзя. Скорее, это такие временные трудности, которые на состоянии игроков отразятся, но не глобально», – считает Семак.

  • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 270000 человек.
  • РПЛ не возобновится раньше 21 июня.

Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
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paracetamol
1588973179
А какого кера, Сергей, твои иждивенцы 2 месяца сачковали, никера не делали?
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Alex Flash
1589056293
Не прибедняйся,у вас почти 2 состава
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Hektor 84
1589064059
За то бабло что получаете вы должны рвать и сметать всех. А у вас трудности. Я не только о зените. Почему наши футболисты такие ленивые? Не хотят играть, а только бабло получать. Трудности возникают, надо форму набрать. *** на 9 матчей форму набрали. А что же они на самоизоляции делали?
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