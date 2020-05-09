Семак – о возобновлении сезона: «Нужно месяц-полтора, чтобы игроки набрали неплохое функциональное состояние. Есть сложности»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях, которые возникнут в случае возобновления сезона РПЛ. Вопрос может решиться на следующей неделе.

«По поводу качества выступлений, думаю, не надо сильно по этому вопросу беспокоиться. В любом случае игрокам нужно месяц – полтора, чтобы набрать неплохое функциональное состояние. Хуже будет с игровой практикой, потому что возможностей еe получить будет значительно меньше.

Плюс интенсивность, с которой возобновится чемпионат – если он возобновится – конечно, будет запредельной. Еще и не будет перерыва между чемпионатами. Есть определенные сложности, но сказать, что это конец света, конечно, нельзя. Скорее, это такие временные трудности, которые на состоянии игроков отразятся, но не глобально», – считает Семак.