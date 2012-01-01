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    Семак – о возобновлении сезона: «Нужно месяц-полтора, чтобы игроки набрали неплохое функциональное состояние. Есть сложности»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях, которые возникнут в случае возобновления сезона РПЛ. Вопрос может решиться на следующей неделе.

    «По поводу качества выступлений, думаю, не надо сильно по этому вопросу беспокоиться. В любом случае игрокам нужно месяц – полтора, чтобы набрать неплохое функциональное состояние. Хуже будет с игровой практикой, потому что возможностей еe получить будет значительно меньше.

    Плюс интенсивность, с которой возобновится чемпионат – если он возобновится – конечно, будет запредельной. Еще и не будет перерыва между чемпионатами. Есть определенные сложности, но сказать, что это конец света, конечно, нельзя. Скорее, это такие временные трудности, которые на состоянии игроков отразятся, но не глобально», – считает Семак.

    • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 270000 человек.
    • РПЛ не возобновится раньше 21 июня.

    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5623

      paracetamol 59 минут назад

      А какого кера, Сергей, твои иждивенцы 2 месяца сачковали, никера не делали?

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