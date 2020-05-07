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  • Дзюба занял 15-е место в рейтинге лучших игроков с истекающими контрактами по версии 90min

Дзюба занял 15-е место в рейтинге лучших игроков с истекающими контрактами по версии 90min

7 мая 2020, 10:00
5

Британский интернет-портал 90min составил собственный рейтинг лучших футболистов, у которых по окончании нынешнего сезона истекают контракты с клубами.

15-е место в данном списке досталось нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

На первой строчке расположился полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва. В топ-3 также вошли Эдинсон Кавани («ПСЖ») и Дрис Мертенс («Наполи»).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Football365 составил топ-десять ценных игроков Европы с истекающими контрактами. Менье – лидер, Дзюба – седьмой

Источник: 90min

Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - более 167 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (5)
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кто там
1588836242
Странный однако список. Давид Силва - конечно топчик, но у него уже возраст. Гётце на 6? это как?. Ну да ладно. Впринципе интересно посмотреть у кого из звёзд контракты заканчиваются(хотя звёзд по факту маловато)
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Сильвербой
1588837110
**...ть полоумные! Что это за рейтинги такие, кто их выдумывает???
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Cules2013
1588840092
Сомневаюсь я, что Сильва - это №1 этого рейтинга. Он будет уже доигрывать, да и в прессе проскакивали намёки, что он вообще может завершить карьеру.
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paracetamol
1588842356
Все равно Зюба в Зените останется.
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petr69
1588848517
и с истекающим сроком пригодности
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