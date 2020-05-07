Дзюба занял 15-е место в рейтинге лучших игроков с истекающими контрактами по версии 90min

Британский интернет-портал 90min составил собственный рейтинг лучших футболистов, у которых по окончании нынешнего сезона истекают контракты с клубами.

15-е место в данном списке досталось нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

На первой строчке расположился полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва. В топ-3 также вошли Эдинсон Кавани («ПСЖ») и Дрис Мертенс («Наполи»).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Football365 составил топ-десять ценных игроков Европы с истекающими контрактами. Менье – лидер, Дзюба – седьмой