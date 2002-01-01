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    Дзюба занял 15-е место в рейтинге лучших игроков с истекающими контрактами по версии 90min

    Британский интернет-портал 90min составил собственный рейтинг лучших футболистов, у которых по окончании нынешнего сезона истекают контракты с клубами.

    15-е место в данном списке досталось нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

    На первой строчке расположился полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва. В топ-3 также вошли Эдинсон Кавани («ПСЖ») и Дрис Мертенс («Наполи»).

    С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

    Football365 составил топ-десять ценных игроков Европы с истекающими контрактами. Менье – лидер, Дзюба – седьмой

    Источник: 90min

    Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - более 167 тысяч человек.

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1345

      Genz 7 минут назад

      Дзюба ещё осенью заключил новый контракт на 2 года. З миллиона евро в год получает Артем. Пусть не ни..здят олухи

      0
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      Рейтинг: +903

      Cleaner 18 минут назад

      "Британский интернет-портал". БРИТАНСКИЙ. Этим все сказано.

      0
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      Рейтинг: +5919

      Сильвербой 38 минут назад

      **...ть полоумные! Что это за рейтинги такие, кто их выдумывает???

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      Рейтинг: +2286

      alarm 53 минуты назад

      чё в этом рейтинге забыл роберт мак?
      хотя это отлично рифмуется со "стыдно за спартак!"

      0
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      Рейтинг: +616

      кто там 53 минуты назад

      Странный однако список.
      Давид Силва - конечно топчик, но у него уже возраст.
      Гётце на 6? это как?.

      Ну да ладно. Впринципе интересно посмотреть у кого из звёзд контракты заканчиваются(хотя звёзд по факту маловато)

      0
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      Рейтинг: +3020

      Борат 54 минуты назад

      срочно пожарных на ветку - тут будут полыхать тарасовские пykаны !
      позор пищевикам ! гыгы

      1
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      Рейтинг: +2603

      solodealer 1 час назад

      У Кокорина тоже истекает контракт..Неужели он в списке НИЖЕ Зюбы?)))

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