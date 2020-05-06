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    «Зенит» предоставил клубную экипировку больнице имени Семашко. Врачи будут использовать ее как сменную одежду

    В рамках благотворительного проекта «Вместе победим!» «Зенит» отправил санкт-петербургской больнице №38 имени Николая Семашко комплекты клубной экипировки. В них будут ходить врачи.

    «В отделение, перепрофилированное под лечение коронавирусной инфекции COVID-19, пожертвованы 64 поло, 30 толстовок, 103 худи, 55 брюк, 33 спортивных костюма и 118 футболок в качестве сменной одежды медицинского персонала для работы в чистой зоне», – сообщила пресс-служба клуба.

    «Мы благодарим футбольный клуб «Зенит» за оперативный отклик. В непростых условиях, когда врачи мобилизованы для круглосуточной борьбы с новой коронавирусной инфекцией, для нас особенно ценна реальная помощь и поддержка со стороны футбольного клуба и важна гражданская сознательность по отношению к своему здоровью со стороны всех болельщиков клуба», – сказал главврач больницы Александр Панфиленко.

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 251000 человек.
    • Сезон РПЛ не возобновится раньше 21 июня.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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