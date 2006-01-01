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    «Сампдория» хочет получить от «Спортинга» 10 процентов от трансфера Фернандеша в «МЮ». ФИФА начала изучать контракт игрока

    ФИФА рассматривает соглашение по трансферу Бруну Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» после жалобы «Сампдории».

    Генуэзцы требуют от португальского клуба 10 процентов от перехода игрока, поскольку такая оговорка был при трансфере Фернандеша из «Сампдории» в «Спортинг» за три года до перехода португальца в «МЮ». В «Спортинге» отказываются платить итальянскому клубу, так как считают, что переподписание контракта Фернандеша с португальцами автоматически отменило предыдущие договоренности с «Сампдорией».

    • Фернандеш перешел в «МЮ» зимой этого года за 47 миллионов фунтов стерлингов.
    • В этом сезоне в АПЛ игрок провел пять игр, забив два мяча.

    Источник: Goal.com

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