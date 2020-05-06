«Сампдория» хочет получить от «Спортинга» 10 процентов от трансфера Фернандеша в «МЮ». ФИФА начала изучать контракт игрока

ФИФА рассматривает соглашение по трансферу Бруну Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» после жалобы «Сампдории».
Генуэзцы требуют от португальского клуба 10 процентов от перехода игрока, поскольку такая оговорка был при трансфере Фернандеша из «Сампдории» в «Спортинг» за три года до перехода португальца в «МЮ». В «Спортинге» отказываются платить итальянскому клубу, так как считают, что переподписание контракта Фернандеша с португальцами автоматически отменило предыдущие договоренности с «Сампдорией».
- Фернандеш перешел в «МЮ» зимой этого года за 47 миллионов фунтов стерлингов.
- В этом сезоне в АПЛ игрок провел пять игр, забив два мяча.
Источник: Goal.com