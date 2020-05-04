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    «Высокомерный расист». Египетский форвард Гамаль рассказал о тренере, помешавшем ему перейти в «Рубин»

    Нападающий египетского «Тала Аль Гаиш» Амр Гамаль рассказал, что получал предложение от «Рубина» в 2018 году.

    «Я был лучшим бомбардиром команды и привел ее к победе в Кубке. Но тренер оскорблял и унижал меня, у нас даже были стычки. Я только защищался. Он – высокомерный расист, даже его публичные заявления были провокационными. Он сказал мне: «Я не позволю тебе вернуться в «Аль-Ахли», и ты не будешь играть на чемпионате мира».

    В то же время я получил предложение от «Рубина» и подумал, что это отличная возможность, чтобы заработать шанс сыграть за сборную на чемпионате мира. «Аль-Ахли» был не против этого трансфера, но «Бидвест» отказался меня отпустить и трансферное окно закрылось. Поэтому я был вынужден уехать в Финляндию. У меня было право сыграть на чемпионате мира, потому что я провел все матчи квалификации: у меня уже был забронирован билет, но в один день я проснулся и узнал, что исключен из состава команды.

    После этого я неделю плакал. Я уважаю главного тренера сборной Египта Купера, но не понимаю его решения», – цитирует Гамаля Kingfut.

    • Гамаль провел за сборную Египта 19 матчей, забил три гола.
    • В 2017-2018 годах египтянин выступал за южноафриканский «Бидвест Витс» на правах аренды.

    Источник: Kingfut

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