Смолов не сможет вовремя приступить к тренировкам «Сельты» из-за карантина

Форвард «Сельты» Федор Смолов не сможет начать тренировки с основной группой игроков.
Клуб планирует возобновить тренировки на следующей неделе. Смолов в начале апреля улетел в Россию, и по возвращении в Испанию ему придется находиться на двухнедельном карантине. Также изолироваться придется другому игроку «Сельты» – датчанину Пионе Систо.
- 5-7 мая планируется провести тестирование на коронавирус футболистов Ла Лиги. Через 48 часов они смогут начать тренироваться.
- Смолов находится в «Сельте» в аренде, права на форварда принадлежат «Локомотиву».
- В Примере нападающий сыграл 6 матчей, забив один гол.
Источник: EFE
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