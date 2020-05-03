Смолов не сможет вовремя приступить к тренировкам «Сельты» из-за карантина

Форвард «Сельты» Федор Смолов не сможет начать тренировки с основной группой игроков.

Клуб планирует возобновить тренировки на следующей неделе. Смолов в начале апреля улетел в Россию, и по возвращении в Испанию ему придется находиться на двухнедельном карантине. Также изолироваться придется другому игроку «Сельты» – датчанину Пионе Систо.