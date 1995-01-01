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    Смолов не сможет вовремя приступить к тренировкам «Сельты» из-за карантина

    Форвард «Сельты» Федор Смолов не сможет начать тренировки с основной группой игроков.

    Клуб планирует возобновить тренировки на следующей неделе. Смолов в начале апреля улетел в Россию, и по возвращении в Испанию ему придется находиться на двухнедельном карантине. Также изолироваться придется другому игроку «Сельты» – датчанину Пионе Систо.

    • 5-7 мая планируется провести тестирование на коронавирус футболистов Ла Лиги. Через 48 часов они смогут начать тренироваться.
    • Смолов находится в «Сельте» в аренде, права на форварда принадлежат «Локомотиву».
    • В Примере нападающий сыграл 6 матчей, забив один гол.

    Источник: EFE

    Испанское независимое информационное агентство. Является основным мультимедийным агентством на испанском языке.

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