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    «Бавария»: «Стоит задуматься о введении потолка зарплат»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что европейскому футболу пора задуматься о потолке зарплат. По его мнению, финансовые тенденции подлежат изменению.

    «Чтобы футбол стал более разумным, нужно принять общеевропейское решение, не только в Германии. Постоянно увеличиваются стоимости трансферов, зарплаты игроков. От лишних трат нужно избавиться. Стоит задуматься о введении потолка зарплат», – сказал функционер Kicker.

    • Бундеслигу планируют возобновить в мае.
    • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.

    Источник: Kicker

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +598

      кто там 1 час назад

      Здравая мысль.
      Но забавно слышать это от баварки которые давят подъёмными игроков, что бы те не продлевали контракты со своими клубами что бы их бесплатно подписать и зарплатами(как пить дать самыми высокими в бундес лиге).

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      Рейтинг: +2911

      Давид59 > кто там 46 минут назад

      Согласен, но похоже их финансовые возможности упёрлись в потолок. Иначе это ничем не объяснить

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