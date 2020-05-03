«Бавария»: «Стоит задуматься о введении потолка зарплат»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что европейскому футболу пора задуматься о потолке зарплат. По его мнению, финансовые тенденции подлежат изменению.

«Чтобы футбол стал более разумным, нужно принять общеевропейское решение, не только в Германии. Постоянно увеличиваются стоимости трансферов, зарплаты игроков. От лишних трат нужно избавиться. Стоит задуматься о введении потолка зарплат», – сказал функционер Kicker.