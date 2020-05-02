Арустамян: «Баринов продлил контракт с «Локомотивом» до 2024 года»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов продлил контракт с клубом. Информацию сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«По моим данным, «Локомотив» продлил контракт с Дмитрием Бариновым. Новое соглашение рассчитано до июня 2024 года.

Пойти на такой шаг — инициатива клуба. «Локо» доволен прогрессом Баринова, за прошлый год и поощрит его повышением зарплаты. Теперь Дмитрий будет получать до 1,5 миллиона евро в год.

Отступные за Баринова остались прежними — 15 миллионов евро. Дмитрий признавался, что мечтает играть в АПЛ», – написал инсайдер в телеграме.