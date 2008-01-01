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    Арустамян: «Баринов продлил контракт с «Локомотивом» до 2024 года»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов продлил контракт с клубом. Информацию сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

    «По моим данным, «Локомотив» продлил контракт с Дмитрием Бариновым. Новое соглашение рассчитано до июня 2024 года.

    Пойти на такой шаг — инициатива клуба. «Локо» доволен прогрессом Баринова, за прошлый год и поощрит его повышением зарплаты. Теперь Дмитрий будет получать до 1,5 миллиона евро в год.

    Отступные за Баринова остались прежними — 15 миллионов евро. Дмитрий признавался, что мечтает играть в АПЛ», – написал инсайдер в телеграме.

    • Баринов в апреле пожертвовал деньги больницам.
    • Игрок – воспитанник «Локомотива».
    • Москвичи в АПЛ идут вторыми.

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9073

      parevg 6 минут назад

      Хорошая новость. Я так думаю, что Баринов, более полезный игрок, если сравнивать с Миранчуками, он самого Тарасова из состава вытеснил.

      0
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      Рейтинг: +22210

      zra78 2 часа назад

      Хоть хорошая новость про Локо,а то уже зае.ал этот грузин....

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