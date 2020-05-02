AS: «Реал» продаст пять игроков, прежде чем подписывать новичков

«Реал» определился с трансферной стратегией на ближайшее межсезонье, сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб не намерен покупать новых футболистов, пока не продаст как минимум пять имеющихся игроков.

При этом в «Реале» не беспокоятся, что команда может остаться без усиления, поскольку летом на «Сантьяго Бернабеу» вернутся из аренды Мартин Эдегор, Ашраф Хакими, Дани Себальос, Серхио Регилон, Такефуса Кубо и многие другие.