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    AS: «Реал» продаст пять игроков, прежде чем подписывать новичков

    «Реал» определился с трансферной стратегией на ближайшее межсезонье, сообщает AS.

    По информации источника, мадридский клуб не намерен покупать новых футболистов, пока не продаст как минимум пять имеющихся игроков.

    При этом в «Реале» не беспокоятся, что команда может остаться без усиления, поскольку летом на «Сантьяго Бернабеу» вернутся из аренды Мартин Эдегор, Ашраф Хакими, Дани Себальос, Серхио Регилон, Такефуса Кубо и многие другие.

    • «Реал» занимает второе место в Примере по итогам 27 туров.
    • В 1/8 финала ЛЧ мадридцы противостоят «Манчестер Сити».

    Источник: AS

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +597

      кто там 1 час назад

      Из тех кто вернётся только Эдегор и Хакими под основу, остальные обратно на гастроли.
      А то что чистить состав - это факт, все старых и неугодных попросят на выход. (Диас, Йович, Диас, Родригес, Лукас, Бэйл, Иско, Модрич, Кроос(?), Начо, Марсело - на мой взгляд их можно смело отпускать).

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