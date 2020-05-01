AS: «Реал» продаст пять игроков, прежде чем подписывать новичков

Из тех кто вернётся только Эдегор и Хакими под основу, остальные обратно на гастроли.
А то что чистить состав - это факт, все старых и неугодных попросят на выход. (Диас, Йович, Диас, Родригес, Лукас, Бэйл, Иско, Модрич, Кроос(?), Начо, Марсело - на мой взгляд их можно смело отпускать).
«Реал» определился с трансферной стратегией на ближайшее межсезонье, сообщает AS.
По информации источника, мадридский клуб не намерен покупать новых футболистов, пока не продаст как минимум пять имеющихся игроков.
При этом в «Реале» не беспокоятся, что команда может остаться без усиления, поскольку летом на «Сантьяго Бернабеу» вернутся из аренды Мартин Эдегор, Ашраф Хакими, Дани Себальос, Серхио Регилон, Такефуса Кубо и многие другие.
- «Реал» занимает второе место в Примере по итогам 27 туров.
- В 1/8 финала ЛЧ мадридцы противостоят «Манчестер Сити».