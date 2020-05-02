«Рома» может арендовать Алексиса Санчеса

По окончании нынешнего сезона нападающий Алексис Санчес может вновь сменить команду.

Летом истечет срок аренды чилийца в «Интере» и он вернется в «Манчестер Юнайтед».

В английском клубе на 31-летнего футболиста не рассчитывают и этим, по информации Goal.com, хочет воспользоваться «Рома».

Римляне заинтересованы в аренде форварда на следующий сезон.