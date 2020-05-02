«Рома» может арендовать Алексиса Санчеса

По окончании нынешнего сезона нападающий Алексис Санчес может вновь сменить команду.
Летом истечет срок аренды чилийца в «Интере» и он вернется в «Манчестер Юнайтед».
В английском клубе на 31-летнего футболиста не рассчитывают и этим, по информации Goal.com, хочет воспользоваться «Рома».
Римляне заинтересованы в аренде форварда на следующий сезон.
- В составе «Интера» Санчес провел 15 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.
- Его контракт с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Goal.com