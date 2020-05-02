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    Матыцин – о возобновлении РПЛ: «Минспорт готов содействовать, если будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров»

    Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном возобновлении сезона РПЛ.

    «Логика должна основываться на объективной информации. Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров. В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне (потому что, насколько я понимаю, единственный шанс завершить чемпионат – начать его в конце июня), если возобновить его позволит объективная ситуация.

    Во-вторых, организаторы должны гарантировать обеспечение всех требований, которые предъявит Роспотребнадзор. Сейчас мы ожидаем со стороны РФС так называемые предложения по протоколу организации игр. Естественно, без зрителей. Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, если не будет категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов, и если мы получим согласования со стороны соответствующих органов на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина, тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно.

    Но я бы к этому вопросу подходил очень осторожно. Необходимо соотносить риск заболевания с позитивными психологическими, профессиональными и коммерческими моментами возобновления чемпионата», – сказал Матыцин.

    • РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса.
    • Вынужденная пауза в чемпионате продлится до лета.
    • По итогам 22 туров в первенстве лидирует «Зенит».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +735

      New Life 13 минут назад

      Ну чтобы мы делали без министерств и чиновников. Они "готовы содействовать, но при четких гарантиях", спасибо, все свободны. Быть министром и не брать ни грамма отвественности, это по-нашему.

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      Рейтинг: +845

      Cleaner 1 час назад

      Возможность заболевания не исключена даже если ты сидишь дома. Через вещи или продукты из магазина. Через вентиляцию. Мишустин не выходил на поле и не пинал мяч. И где он. Нужно соблюдать рекоммендации врачей, быть осторожными, но делать свое дело. По другому не получится.

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