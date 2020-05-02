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  • Матыцин – о возобновлении РПЛ: «Минспорт готов содействовать, если будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров»

Матыцин – о возобновлении РПЛ: «Минспорт готов содействовать, если будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров»

2 мая 2020, 10:47
7

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном возобновлении сезона РПЛ.

«Логика должна основываться на объективной информации. Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров. В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне (потому что, насколько я понимаю, единственный шанс завершить чемпионат – начать его в конце июня), если возобновить его позволит объективная ситуация.

Во-вторых, организаторы должны гарантировать обеспечение всех требований, которые предъявит Роспотребнадзор. Сейчас мы ожидаем со стороны РФС так называемые предложения по протоколу организации игр. Естественно, без зрителей. Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, если не будет категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов, и если мы получим согласования со стороны соответствующих органов на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина, тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно.

Но я бы к этому вопросу подходил очень осторожно. Необходимо соотносить риск заболевания с позитивными психологическими, профессиональными и коммерческими моментами возобновления чемпионата», – сказал Матыцин.

  • РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса.
  • Вынужденная пауза в чемпионате продлится до лета.
  • По итогам 22 туров в первенстве лидирует «Зенит».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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New Life
1588410384
Ну чтобы мы делали без министерств и чиновников. Они "готовы содействовать, но при четких гарантиях", спасибо, все свободны. Быть министром и не брать ни грамма отвественности, это по-нашему.
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1588415336
Б***ь, вот извините, но слов других нет, остановили весь спорт в стране в целях борьбы с коронавирусом. Но *****е Пусть говорят, Малахов, ДНК и прочая х***я как шли, так и идут. То есть профессиональным спортсменам, соблюдающим режим, ведущим здоровый образ жизни, не могут гарантировать безопасность. А всякую мразь, алкашей, наркоманов, бывших зеков собирать на этих шоу это нормально, там всё безопасно. Что это за бред? Ну все уже согласны играть, пусть без зрителей, но хоть как-то играть, лучше по тв смотреть футбол, чем вообще нигде.
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Футбольная Национальная Л
1588418996
Конечно же всем болельщикам очень бы хотелось хотя бы по телевизору посмотреть продолжение чемпионата, но на сегодняшний день верится в это с трудом , если посмотреть на каждодневную таблицу. роста заболевших. Если такая же ситуация продолжится , то скорее всего чемпионат признают законченным по итогам 22 - ух туров и это будет справедливо, кто на что наиграл, тот такое место и заслужил.
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