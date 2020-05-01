Главные новости дня. «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт, Давыдов остался в Болгарии без жилья и дохода

Евсеев: «В 2002-м, пробегая мимо скамейки «Локомотива», крикнул неприличное слово: «Семин, сосать!».

Сетьен – о возможном уходе Месси: «Лео и «Барселона» всегда будут вместе».

Sport24: «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона.

«Крылья Советов» не расторгнут контракт с Фроловым из-за опасений общественного резонанса.

«Ваше мнение должно быть учтено при принятии решения»: Кикнадзе ответил фанатам «Локомотива», поддержавшим Семина.

Sport24: Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб Николича, если серб возглавит «Локомотив».

«Я остался без жилья и дохода»: воспитанник «Спартака» Давыдов не может вернуться из Болгарии в Россию.

Официально: клубы АПЛ подтвердили намерение доиграть сезон.