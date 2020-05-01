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  • «Я остался без жилья и дохода»: воспитанник «Спартака» Давыдов не может вернуться из Болгарии в Россию

«Я остался без жилья и дохода»: воспитанник «Спартака» Давыдов не может вернуться из Болгарии в Россию

1 мая 2020, 18:13
25

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов сообщил, что у него возникли проблемы с возвращением в Россию.

  • Футболист находится на территории Болгарии.
  • Накануне он расторг контракт с софийским ЦСКА.
  • Границы между странами закрыты из-за пандемии коронавируса.

«Всем привет! Не думал, что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА София. В связи со сложившейся обстановкой в мире, в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой.

Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент, границы уже были закрыты. И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идeт речи!

2 мая 2020 года правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София – Москва – София, для вывоза СВОИХ граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на Родину, я приобрeл билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал.

Но вчера 30 апреля МИД России отказался принимать своих граждан!!! Болгарский самолeт полетит пустой. И за 2 дня до вылета нам сообщают об этом!!! Как будто только вчера узнали о самолeте из Болгарии!

Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода. Получается, граждане Болгарии для Болгарии – важны, а граждане России нет?!!! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам! Всем здоровья в это непростое время!» – написал нападающий в своем инстаграме.

Источник: Инстаграм Дениса Давыдова
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА София Давыдов Денис
Комментарии (25)
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Волька
1588349538
Раньше надо было думать когда дурака валял
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кто там
1588349805
Рузкий месси) хы. Спам как рак все свои метастазы(игроков) по всей земле раскидал и все паршивые) Классно ватников он на место поставил) Главное что 10 млн бачей на борьбу с саранчёй в Африке дошли! Мишустин поправляйся от короновируса! ахаха
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Chernyi Lis
1588353611
народная команда! своих бросает!
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sobaka120982
1588353960
Да ладнокакой ужас, бедненький)))) Если бы я там застрял с рядовой зарплатой которая составляет 30000 то да А вот Денис тебе позор что ты плачешь !!!!!! Противно слушать и читать, как бую то футболисты последний хер до едают без соли
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Zenit2312
1588354213
Ты нужен когда это важно Утину !!!!!! В остальном мы все быдло!!!!!!!!!!!!!
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Давид59
1588361451
МИД в лице Захаровой уже не раз давало понять: сами виноваты. Нехрен было куда-то уезжать. Ты прав - только огласка может делу помочь
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general.lizyukov
1588361961
Нумер третий. Ждём очередных правдорубов, которых Путин кинул помирать за границей.
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oyabun
1588394914
Друзья, в любой ситуации нужно оставаться прежде всего Человеком. Не для власти, не для окружающих - для себя прежде всего. Не понимаю злобных комментов в адрес парня или его бывшей команды. Главное в его письме нам то что наша родная российская сторона так относится к своим гражданам, отказывается забирать домой. А как же лозунг "Русские своих не бросают?!". Всё уже, не актуален? Позорно и стыдно. И не важно кто там остался, богатый Давыдов или бедный Вася Пупкин. Он прежде всего российский гражданин. Печально это наблюдать.
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Маленький
1588403374
Где номер, на который смс с пожертвованиями присылать?
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vka1970
1588403723
Власть становится всё более беспринципной.Кубышку в хлебосольные времена надыбали, а платить народу не хотят.Цены на всё задрали, мелкий и средний бизнес разорили на фиг, а теперь в следствии пандемии всех разогнали по квартирам, и даже своих забрать за границей не то, что не могут , а не желают.Ни чего не мешает привезти людей и отправить в карантин.Но нет.Мы ж своих не бросаем.Правда ?
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