«Я остался без жилья и дохода»: воспитанник «Спартака» Давыдов не может вернуться из Болгарии в Россию

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов сообщил, что у него возникли проблемы с возвращением в Россию.

Футболист находится на территории Болгарии.

Накануне он расторг контракт с софийским ЦСКА.

Границы между странами закрыты из-за пандемии коронавируса.

«Всем привет! Не думал, что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА София. В связи со сложившейся обстановкой в мире, в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой.

Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент, границы уже были закрыты. И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идeт речи!

2 мая 2020 года правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София – Москва – София, для вывоза СВОИХ граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на Родину, я приобрeл билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал.

Но вчера 30 апреля МИД России отказался принимать своих граждан!!! Болгарский самолeт полетит пустой. И за 2 дня до вылета нам сообщают об этом!!! Как будто только вчера узнали о самолeте из Болгарии!

Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода. Получается, граждане Болгарии для Болгарии – важны, а граждане России нет?!!! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам! Всем здоровья в это непростое время!» – написал нападающий в своем инстаграме.