Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    «Я остался без жилья и дохода»: воспитанник «Спартака» Давыдов не может вернуться из Болгарии в Россию

    Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов сообщил, что у него возникли проблемы с возвращением в Россию.

    • Футболист находится на территории Болгарии.
    • Накануне он расторг контракт с софийским ЦСКА.
    • Границы между странами закрыты из-за пандемии коронавируса.

    «Всем привет! Не думал, что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА София. В связи со сложившейся обстановкой в мире, в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой.

    Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент, границы уже были закрыты. И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идeт речи!

    2 мая 2020 года правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София – Москва – София, для вывоза СВОИХ граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на Родину, я приобрeл билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал.

    Но вчера 30 апреля МИД России отказался принимать своих граждан!!! Болгарский самолeт полетит пустой. И за 2 дня до вылета нам сообщают об этом!!! Как будто только вчера узнали о самолeте из Болгарии!

    Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода. Получается, граждане Болгарии для Болгарии – важны, а граждане России нет?!!! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам! Всем здоровья в это непростое время!» – написал нападающий в своем инстаграме.

    Источник: Инстаграм Дениса Давыдова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:13
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      1-3-5-2 35 секунд назад

      Это же "русский Месси" будущее нашего и мирового футбола, гроза всех вратарей, самый ценный актив!!! да быть неможет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2355

      alarm 34 минуты назад

      хряк-бомж. позор!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +605

      кто там 44 минуты назад

      Рузкий месси) хы.
      Спам как рак все свои метастазы(игроков) по всей земле раскидал и все паршивые)
      Классно ватников он на место поставил) Главное что 10 млн бачей на борьбу с саранчёй в Африке дошли! Мишустин поправляйся от короновируса! ахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Волька 49 минут назад

      Раньше надо было думать когда дурака валял

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      моэм 55 минут назад

      Думаю просто никто даже подумать не мог что парень так запросто откажется от контракта , а значит и от положенных ему денег … там же у него есть и хата...живи не хочу...да и неувязка получилась скорее всего чисто по техническим причинам и по личному ***********...у ...как никак уже 25 лет , пора уметь и соображать ,даже если ты футболист , а не бросаться обвинениями , тем более если сам и напортачил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      Hoahin 1 час назад

      Бедненький, без дохода он остался!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2718

      Hektor 84 1 час назад

      Это его вроде называли русским Месси? Теперь он болгарский Месси.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76389
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru