Официально: клубы АПЛ подтвердили намерение доиграть сезон

Клубы английской Премьер-лиги намерены доиграть оставшиеся матчи турнира, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

В официальном заявлении АПЛ говорится, что приоритетом лиги остается здоровье и безопасность футболистов, тренеров, сотрудников клуба, а также болельщиков.

Кроме того, сообщается, что начато рассмотрение первых шагов по возобновлению тренировок. При этом проведение занятий возможно только после одобрения правительства и консультаций со специалистами.

В Великобритании зафиксировано более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В АПЛ осталось провести девять туров.

В лиге с 25-очковым отрывом лидирует «Ливерпуль».

Невилл предложил доиграть сезон АПЛ за пределами Англии