Официально: клубы АПЛ подтвердили намерение доиграть сезон

будет обидно, таким клубам и их болельщикам, как ЛИВЕРПУЛЬ(пишу большими буквами, потому что действительно заслужили в этом году чемпионство, хотя в некоторых играх везение было больше чем красивый футбол), Тоттенхэм и Арсеналу, если не доиграют и не объявят чемпиона...
Клубы английской Премьер-лиги намерены доиграть оставшиеся матчи турнира, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
В официальном заявлении АПЛ говорится, что приоритетом лиги остается здоровье и безопасность футболистов, тренеров, сотрудников клуба, а также болельщиков.
Кроме того, сообщается, что начато рассмотрение первых шагов по возобновлению тренировок. При этом проведение занятий возможно только после одобрения правительства и консультаций со специалистами.
- В Великобритании зафиксировано более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- В АПЛ осталось провести девять туров.
- В лиге с 25-очковым отрывом лидирует «Ливерпуль».
Невилл предложил доиграть сезон АПЛ за пределами Англии