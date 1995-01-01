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    Официально: клубы АПЛ подтвердили намерение доиграть сезон

    Клубы английской Премьер-лиги намерены доиграть оставшиеся матчи турнира, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

    В официальном заявлении АПЛ говорится, что приоритетом лиги остается здоровье и безопасность футболистов, тренеров, сотрудников клуба, а также болельщиков.

    Кроме того, сообщается, что начато рассмотрение первых шагов по возобновлению тренировок. При этом проведение занятий возможно только после одобрения правительства и консультаций со специалистами.

    • В Великобритании зафиксировано более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом.
    • В АПЛ осталось провести девять туров.
    • В лиге с 25-очковым отрывом лидирует «Ливерпуль».

    Невилл предложил доиграть сезон АПЛ за пределами Англии

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      daler_FCB 13 минут назад

      будет обидно, таким клубам и их болельщикам, как ЛИВЕРПУЛЬ(пишу большими буквами, потому что действительно заслужили в этом году чемпионство, хотя в некоторых играх везение было больше чем красивый футбол), Тоттенхэм и Арсеналу, если не доиграют и не объявят чемпиона...

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