В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим тен Хага после 0:4 от «Кристал Пэлас»

В Англии дали инсайд по будущему главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Голландского специалиста не уволят до конца сезона, несмотря на позорный результат вчерашнего матча с «Кристал Пэлас» – поражение со счетом 0:4.

Он точно будет руководить командой в оставшихся трех турах АПЛ и финале Кубка Англии против «Манчестер Сити» (25 мая).

Заявлено, что окончательное решение о будущем тен Хага примут после завершения сезона, но ряд футболистов «МЮ» уверены, что отставка тренера неминуема.