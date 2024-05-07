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    • В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим тен Хага после 0:4 от «Кристал Пэлас»

    В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим тен Хага после 0:4 от «Кристал Пэлас»

    В Англии дали инсайд по будущему главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

    Голландского специалиста не уволят до конца сезона, несмотря на позорный результат вчерашнего матча с «Кристал Пэлас» – поражение со счетом 0:4.

    Он точно будет руководить командой в оставшихся трех турах АПЛ и финале Кубка Англии против «Манчестер Сити» (25 мая).

    Заявлено, что окончательное решение о будущем тен Хага примут после завершения сезона, но ряд футболистов «МЮ» уверены, что отставка тренера неминуема.

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    Источник: Daily Mail

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    07.05.2024 18:25
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    Комментарии (3)
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    Skull_Boy
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    Всегда виноват тренер, но не кривоногие футболеры
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