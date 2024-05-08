Тен Хаг: «Никогда не видел столько травм, как в «МЮ» сейчас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пожаловался на травмы.

«За более чем десять лет, что я работаю тренером, у меня никогда не было столько проблем с травмами. Сейчас на некоторых позициях у нас нет выбора.

На позиции левого защитника у Люка Шоу в этом сезоне было всего 15 матчей в старте, а Тайрелл Маласья не выходил в стартовом составе и даже не был доступен», – сказал тен Хаг.

Сейчас официально травмированы пять человек: