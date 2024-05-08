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    Тен Хаг: «Никогда не видел столько травм, как в «МЮ» сейчас»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пожаловался на травмы.

    «За более чем десять лет, что я работаю тренером, у меня никогда не было столько проблем с травмами. Сейчас на некоторых позициях у нас нет выбора.

    На позиции левого защитника у Люка Шоу в этом сезоне было всего 15 матчей в старте, а Тайрелл Маласья не выходил в стартовом составе и даже не был доступен», – сказал тен Хаг.

    Сейчас официально травмированы пять человек:

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    08.05.2024 16:42
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    Комментарии (2)
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    САНЁК17
    1715187605
    Лечи тогда, ты же их воспитываешь
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    TANNER
    1715188383
    Да да да, скажи ка это Ливерпулю, у которого посреди сезона по 5-6 сопляков 17 летних выходило в старте, из за того что в лазарете была почти вся основа.
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