Стало известно, почему тен Хага не уволили после разгрома от «Кристал Пэлас»

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что отставка главного тренера Эрика тен Хага за четыре матча до конца сезона стала бы контрпродуктивным решением. По данным The Times, руководство «МЮ» считает, что такое решение вызвало бы панику.

При этом доработает ли 54-летний нидерландский специалист до конца контракта, рассчитанного до лета 2025 года, пока неизвестно.