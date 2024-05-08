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    • Стало известно, почему тен Хага не уволили после разгрома от «Кристал Пэлас»

    Стало известно, почему тен Хага не уволили после разгрома от «Кристал Пэлас»

    Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что отставка главного тренера Эрика тен Хага за четыре матча до конца сезона стала бы контрпродуктивным решением. По данным The Times, руководство «МЮ» считает, что такое решение вызвало бы панику.

    При этом доработает ли 54-летний нидерландский специалист до конца контракта, рассчитанного до лета 2025 года, пока неизвестно.

    • В понедельник «МЮ» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» (0:4) в матче 36-го тура АПЛ и довел число поражений за сезон до 13.
    • В чемпионате Англии манкунианцам осталось сыграть с «Арсеналом», «Брайтоном» и «Ньюкаслом», а 25 мая команда сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

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    Источник: The Times

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    08.05.2024 09:58
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    Комментарии (3)
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    k611
    1715155899
    Как Фергюсон ушёл из МЮ, нет тренера стабильно дающего результат
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    DeStar
    1715165190
    паника в команда за 4 дня до конца апл? а не пофигу уже? пусть бы команда поиграла без тренера вообще эти матч, светит разве что лига конференуий и то впереди арсенал и ньюкасл - так что вряд ли.
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    Горловский
    1715167958
    Они решили заработать на продаже в Баварию
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