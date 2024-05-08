Стало известно, почему тен Хага не уволили после разгрома от «Кристал Пэлас»

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что отставка главного тренера Эрика тен Хага за четыре матча до конца сезона стала бы контрпродуктивным решением. По данным The Times, руководство «МЮ» считает, что такое решение вызвало бы панику.
При этом доработает ли 54-летний нидерландский специалист до конца контракта, рассчитанного до лета 2025 года, пока неизвестно.
- В понедельник «МЮ» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» (0:4) в матче 36-го тура АПЛ и довел число поражений за сезон до 13.
- В чемпионате Англии манкунианцам осталось сыграть с «Арсеналом», «Брайтоном» и «Ньюкаслом», а 25 мая команда сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.