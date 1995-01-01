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    Невилл предложил доиграть сезон АПЛ за пределами Англии

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл считает, что стоит рассмотреть возможность проведения матчей АПЛ в другой стране.

    «Если Премьер-лига серьезно настроена проводить матчи в безопасной обстановке, то можно перенести матчи в две-три свободных от коронавируса страны, добраться в которые возможно за три-четыре часа. В Европе есть пара мест, где не было таких проблем с коронавирусом. Они смогу принять матчи АПЛ», – сказал Невилл.

    • В Великобритании зафиксировано более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом.
    • В АПЛ осталось провести девять туров.
    • В лиге с 25-очковым отрывом лидирует «Ливерпуль».

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9820

      Cules2013 1 час назад

      Для этого нужно чтобы все игроки и работники клубов были здоровы для начала)
      А можно уточнить о каких странах идёт речь?)

      0
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      Рейтинг: -58

      Фанат Рубина 1 час назад

      давай те в россии, похер на корону, у нас стадионы пустуют.. а нашим клубам скажем дружно идите на****

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1459

      Boeung777 2 часа назад

      Например, в Белоруссии.

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