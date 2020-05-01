Невилл предложил доиграть сезон АПЛ за пределами Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл считает, что стоит рассмотреть возможность проведения матчей АПЛ в другой стране.

«Если Премьер-лига серьезно настроена проводить матчи в безопасной обстановке, то можно перенести матчи в две-три свободных от коронавируса страны, добраться в которые возможно за три-четыре часа. В Европе есть пара мест, где не было таких проблем с коронавирусом. Они смогу принять матчи АПЛ», – сказал Невилл.