Невилл предложил доиграть сезон АПЛ за пределами Англии

Для этого нужно чтобы все игроки и работники клубов были здоровы для начала)
А можно уточнить о каких странах идёт речь?)
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл считает, что стоит рассмотреть возможность проведения матчей АПЛ в другой стране.
«Если Премьер-лига серьезно настроена проводить матчи в безопасной обстановке, то можно перенести матчи в две-три свободных от коронавируса страны, добраться в которые возможно за три-четыре часа. В Европе есть пара мест, где не было таких проблем с коронавирусом. Они смогу принять матчи АПЛ», – сказал Невилл.
- В Великобритании зафиксировано более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- В АПЛ осталось провести девять туров.
- В лиге с 25-очковым отрывом лидирует «Ливерпуль».