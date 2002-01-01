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    Юран: «Был уверен, что «Химки» в любом случае вышли бы в РПЛ по итогам сезона»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран не сомневался, что его команда пополнит РПЛ на следующий сезон. Сейчас химчане в ФНЛ идут вторыми, и доигрывать чемпионат не планируется.

    – Есть информация, что интересы «Химок» лоббирует президент ФНЛ Игорь Ефремов, который по совместительству возглавляет федерацию футбола Подмосковья. Бытует мнение, что столь ранняя дата остановки первенства (15 марта), вызвана тем, что это удобная позиция для «Химок» для прыжка со второго места в Премьер-лигу.

    – А я проще скажу. У нас самый благоприятный календарь, чтобы доиграть чемпионат. Оставался «Шинник» и «Торпедо» дома. В остальном – «Луч», при всем моем уважении, «Факел», «Мордовия» и прочие команды. У «Химок» был бы самый приятный календарь на 11 матчей среди всех команд, которые собираются в РПЛ. «Торпедо» еще с «Чертаново» играть, «Ротору» с «Нефтехимиком». Все в любом случае потеряют очки.

    Какой смысл при таком раскладе останавливать чемпионат из-за «Химок»? Я был уверен, что мы выйдем в любом случае, независимо от того, будем доигрывать чемпионат или остановим. Я анализирую календарь – с кем мы играем, с кем наши соперники параллельно играют. Они все пересекаются между собой и потери очков однозначно будут. Так что, повторюсь, у нас был самый благоприятный календарь.

    • Клубы ФНЛ проголосовали за досрочное прекращение сезона в связи с пандемией коронавируса.
    • «Химки» последний раз играли в РПЛ в 2009 году.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 234000 человек.

    Источник: Metaratings

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