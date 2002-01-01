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    Смородская – о поддержке Семина фанатами: «Доходы от болельщиков мизерные, поэтому они не могут определять политику по смене тренера»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление фанатов клуба в поддержку главного тренера Юрия Семина. По мнению экс-руководителя, болельщики не могут влиять на решение администрации по поводу кандидатуры тренера.

    — Болельщики, к сожалению, не содержат клубы. И доходы, которые они поставляют в клуб за счет покупок билетов, мизерные. Поэтому определять политику по смене тренера они не могут. Клуб должен развиваться, а за это отвечает руководство, которое и определяет направление развития. Если у акционера есть доверие к руководству, то оно и управляет клубом. Контракт у тренера закончился – надо искать нового.

    — Но основной вопрос не в отношении болельщиков, а в результатах команды при нынешнем тренере, который выиграл чемпионат и Кубки России, а также идет на втором месте в текущем сезоне…

    — Результат хороший, бесспорно. Тут даже нечего комментировать. Значит, клуб хочет развиваться дальше. У меня нет никакой паники в связи со сменой тренера. Их всегда меняют по той или иной причине. Сейчас, видимо, это происходит не из-за результата, а из-за каких-то других причин.

    • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
    • По информации Sport24, московский клуб может заключить с новым тренером Марко Николичем соглашение с зарплатой 1,5 миллиона евро в год плюс бонусы до 500 тысяч.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9056

      parevg 35 минут назад

      Смородина, при тебе тренера менялись по 2 за сезон, и чего добились?
      Один кубок России, и третье место. так что не тебе это комментировать.

      1
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      Рейтинг: +2365

      mutabor0992 46 минут назад

      Смородская,матфиенко и прочие слиски...НаХрен не нужны ни в политике,ни в спорте!Обсосня и рванина!!!

      1
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      Рейтинг: +246

      Armani nn 1 час назад

      Ну а нахрен вообще клуб,да и спорт в целом, если у него не будет болельщиков?Пустоголовая баба.5-6 матчей без фанатов и это уже катастрофа.

      4
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      Рейтинг: +20

      D7 1 час назад

      ну это пздц полный такое говяное отношение к своим болелам, почему эта мымра до сих пор в этом клубе не пойму гнать мразь поганой метлой

      0
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      Рейтинг: +56

      armen10 > D7 1 час назад

      Очнись дядя, этой мадам уже давно нет в клубе)

      4
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      Рейтинг: +454

      моэм 1 час назад

      Вот ведь *****...пустила паровоз под откос , ещё и крякает.

      3
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      Рейтинг: +2021

      кошмарик 1 час назад

      вау.. уж кто а оля знает как всю семью в Локо пристроить.. и сосать, сосать..

      5
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