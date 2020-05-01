Смородская – о поддержке Семина фанатами: «Доходы от болельщиков мизерные, поэтому они не могут определять политику по смене тренера»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление фанатов клуба в поддержку главного тренера Юрия Семина. По мнению экс-руководителя, болельщики не могут влиять на решение администрации по поводу кандидатуры тренера.

— Болельщики, к сожалению, не содержат клубы. И доходы, которые они поставляют в клуб за счет покупок билетов, мизерные. Поэтому определять политику по смене тренера они не могут. Клуб должен развиваться, а за это отвечает руководство, которое и определяет направление развития. Если у акционера есть доверие к руководству, то оно и управляет клубом. Контракт у тренера закончился – надо искать нового.

— Но основной вопрос не в отношении болельщиков, а в результатах команды при нынешнем тренере, который выиграл чемпионат и Кубки России, а также идет на втором месте в текущем сезоне…

— Результат хороший, бесспорно. Тут даже нечего комментировать. Значит, клуб хочет развиваться дальше. У меня нет никакой паники в связи со сменой тренера. Их всегда меняют по той или иной причине. Сейчас, видимо, это происходит не из-за результата, а из-за каких-то других причин.