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  • Смородская – о поддержке Семина фанатами: «Доходы от болельщиков мизерные, поэтому они не могут определять политику по смене тренера»

Смородская – о поддержке Семина фанатами: «Доходы от болельщиков мизерные, поэтому они не могут определять политику по смене тренера»

1 мая 2020, 20:15
15

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление фанатов клуба в поддержку главного тренера Юрия Семина. По мнению экс-руководителя, болельщики не могут влиять на решение администрации по поводу кандидатуры тренера.

— Болельщики, к сожалению, не содержат клубы. И доходы, которые они поставляют в клуб за счет покупок билетов, мизерные. Поэтому определять политику по смене тренера они не могут. Клуб должен развиваться, а за это отвечает руководство, которое и определяет направление развития. Если у акционера есть доверие к руководству, то оно и управляет клубом. Контракт у тренера закончился – надо искать нового.

— Но основной вопрос не в отношении болельщиков, а в результатах команды при нынешнем тренере, который выиграл чемпионат и Кубки России, а также идет на втором месте в текущем сезоне…

— Результат хороший, бесспорно. Тут даже нечего комментировать. Значит, клуб хочет развиваться дальше. У меня нет никакой паники в связи со сменой тренера. Их всегда меняют по той или иной причине. Сейчас, видимо, это происходит не из-за результата, а из-за каких-то других причин.

  • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
  • По информации Sport24, московский клуб может заключить с новым тренером Марко Николичем соглашение с зарплатой 1,5 миллиона евро в год плюс бонусы до 500 тысяч.
  • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Смородская Ольга
Комментарии (15)
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кошмарик
1588354739
вау.. уж кто а оля знает как всю семью в Локо пристроить.. и сосать, сосать..
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моэм
1588355055
Вот ведь *****...пустила паровоз под откос , ещё и крякает.
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D7
1588356214
ну это пздц полный такое говяное отношение к своим болелам, почему эта мымра до сих пор в этом клубе не пойму гнать мразь поганой метлой
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Armani nn
1588356369
Ну а нахрен вообще клуб,да и спорт в целом, если у него не будет болельщиков?Пустоголовая баба.5-6 матчей без фанатов и это уже катастрофа.
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mutabor0992
1588358625
Смородская,матфиенко и прочие слиски...НаХрен не нужны ни в политике,ни в спорте!Обсосня и рванина!!!
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фанат джигурды
1588363118
Жаль нет Киллошвеи, которая могла бы зашить ей рот(((
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Антибиотик
1588363260
Хватит уже у старых подъездных бабок брать вью. Эта старуха никак не поймет, что в футбол играют для болельщиков. И кому он будет нужен на пустом стадионе? Выперли её и слава Богу!!!
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Hektor 84
1588370988
Кто вообще у этой дуры интервью берет?
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ZENIT***
1588394730
Ну и д.у.ра,реально хорошо,что она сейчас уже не у руля!
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Князев
1588406633
Когда ты курица заткнёшся? Выкинули тебя и сиди помалкивай в тряпочку.
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