«Тулуза» хочет подать в суд в случае ее вылета в Лигу 2 из-за досрочного завершения сезона

«Тулуза» может оспорить в суде решение определить итоги чемпионата Франции по текущему положению команд в таблице.

Клуб набрал 13 очков и занимает 20-е место, таким образом, «Тулузу» ожидает вылет во вторую лигу. Президент клуба Оливье Садран написал письмо в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) и федерацию футбола страны (FFF), в котором назвал принятое решение относительно итогов сезона несправедливым.

«Любое решение о понижении команды в классе на основании промежуточных результатов за 27-28 туров – недопустимое отклонение от принципов справедливости и спортивной этики, гарантами которых являются LFP и FFF. Это необоснованно, это злоупотребление властью.

Любое одностороннее решение не предусмотрено действующим законодательством. Если нашему участию в Лиге 1 воспрепятствуют, мы немедленно обжалуем это решение в суде», – написал Садран.