«Ростов» предлагает доиграть сезон за 6-7 недель»

«Ростов» хочет доиграть чемпионат за 6-7 недель, сообщил журналист Сергей Егоров.
По информации Егорова, клуб предлагает возобновить РПЛ на неделю раньше предполагаемого срока и завершить на две недели позже. В случае, если рестарт чемпионата назначат на 21-28 июня с регулярностью игр 8 туров в месяц, «Ростов» выступит за досрочное окончание турнира. Руководство клуба считает, что такая интенсивность спровоцирует травмы и сорвет подготовку к следующему сезону.
Ранее стало известно, что досрочное завершение чемпионата при условии признания результатов по итогам 22 туров поддержал «Локомотив».
- РПЛ была остановлена в марте из-за пандемии коронавируса.
- Лидирует в чемпионате «Зенит». Второе место занимает «Локомотив», «Ростов» находится на четвертой позиции.
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова