«Ростов» предлагает доиграть сезон за 6-7 недель»

«Ростов» хочет доиграть чемпионат за 6-7 недель, сообщил журналист Сергей Егоров.

По информации Егорова, клуб предлагает возобновить РПЛ на неделю раньше предполагаемого срока и завершить на две недели позже. В случае, если рестарт чемпионата назначат на 21-28 июня с регулярностью игр 8 туров в месяц, «Ростов» выступит за досрочное окончание турнира. Руководство клуба считает, что такая интенсивность спровоцирует травмы и сорвет подготовку к следующему сезону.

Ранее стало известно, что досрочное завершение чемпионата при условии признания результатов по итогам 22 туров поддержал «Локомотив».