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    «Ростов» предлагает доиграть сезон за 6-7 недель»

    «Ростов» хочет доиграть чемпионат за 6-7 недель, сообщил журналист Сергей Егоров.

    По информации Егорова, клуб предлагает возобновить РПЛ на неделю раньше предполагаемого срока и завершить на две недели позже. В случае, если рестарт чемпионата назначат на 21-28 июня с регулярностью игр 8 туров в месяц, «Ростов» выступит за досрочное окончание турнира. Руководство клуба считает, что такая интенсивность спровоцирует травмы и сорвет подготовку к следующему сезону.

    Ранее стало известно, что за досрочное завершение чемпионата при условии признания результатов по итогам 22 туров поддержал «Локомотив».

    • РПЛ была остановлена в марте из-за пандемии коронавируса.
    • Лидирует в чемпионате «Зенит». Второе место занимает «Локомотив», «Ростов» находится на четвертой позиции.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4054

      САДЫЧОК 39 минут назад

      Правильно ! Да и вообще можно через день , как в хоккее !

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