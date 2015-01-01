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    Директор «Чертаново» Ларин: «На один сезон РПЛ можно увеличить и до 20 команд»

    Николай Ларин, директор «Чертаново», выразил свое видение обмена между РПЛ и ФНЛ, если сезон хотя бы в одной из лиг будет завершен досрочно. Функционер выступает за увеличение числа команд высшего дивизиона.

    «Это комплексный вопрос. Мы не должны забывать, что кроме РПЛ есть ещe ФНЛ и ПФЛ, где ряд команд готовы повысить свой статус. Их интересы надо учитывать. Видел вариант расширения Премьер-лиги до 18 клубов. Однако, чтобы не нарушать спортивный принцип и интересы всех команд, приложивших немало усилий для достижения цели, один сезон можно было бы потерпеть и пойти на увеличение количества участников РПЛ. Даже до 20 команд. Шесть команд на будущий год вылетали бы», – допустил Ларин в интервью Sportbox.

    • За увеличение команд РПЛ выступают, в частности, «Крылья Советов».
    • «Чертаново» в ФНЛ идет третьим – в зоне переходных матчей.
    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Sportbox

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