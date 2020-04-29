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    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Фетисов: «Наша позиция – в РПЛ однозначно должно быть 18 команд»

    Александр Фетисов, председатель совета директоров «Крыльев Советов», считает, что в РПЛ должны играть 18 команд. Функционер связал эту инициативу с повышением мастерства игроков.

    «Количество команд в Российской Премьер-лиге было предметом обсуждения еще до ситуации с коронавирусом. В начале этого года совместно с руководителями клубов РПЛ было принято решение об увеличении числа команд в лиге до 18. Сейчас в связи со сложившейся обстановкой, когда матчи приостановлены и клубы ждут от руководства РПЛ выработки окончательной позиции, вопрос о числе команд вновь стал актуален.

    Наша позиция – однозначно 18 команд. Почему? Потому что, во-первых, это значит большее число матчей, а соответственно, рост мастерства молодых футболистов», – сказал Фетисов «Р-Спорт».

    • Инсайдер Сергей Егоров сообщал, что вариант с 18 командами в РПЛ в следующем сезоне не исключен.
    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • «Крылья Советов» сейчас идут в зоне вылета РПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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    29.04.2020 23:30
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