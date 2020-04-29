Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Фетисов: «Наша позиция – в РПЛ однозначно должно быть 18 команд»

Александр Фетисов, председатель совета директоров «Крыльев Советов», считает, что в РПЛ должны играть 18 команд. Функционер связал эту инициативу с повышением мастерства игроков.

«Количество команд в Российской Премьер-лиге было предметом обсуждения еще до ситуации с коронавирусом. В начале этого года совместно с руководителями клубов РПЛ было принято решение об увеличении числа команд в лиге до 18. Сейчас в связи со сложившейся обстановкой, когда матчи приостановлены и клубы ждут от руководства РПЛ выработки окончательной позиции, вопрос о числе команд вновь стал актуален.

Наша позиция – однозначно 18 команд. Почему? Потому что, во-первых, это значит большее число матчей, а соответственно, рост мастерства молодых футболистов», – сказал Фетисов «Р-Спорт».