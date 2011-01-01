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    Мостовой: «Россия – супердержава. Наши власти делают все, чтоб поддержать людей и бизнес»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал обращение президента страны Владимира Путина. Он сегодня продлил нерабочие дни до 11 мая.

    «Уже говорили про перенос парада Победы, так что объявление 6, 7 и 8 мая выходными днями для меня сюрпризом не стало. Ну а куда нам деваться? Мы же вступили в этот режим позже Европы, вот и выйдем из него позже. Наши люди дома, конечно, могут с ума сходить – я об этом с самого начала говорил, когда призывали сидеть дома, хорошо, что сейчас не призывают сидеть дома на фоне роскошных садов и трeхэтажных домов.

    Я не специалист в этой области, но, кажется, продлевают самоизоляцию в последний раз. Потом постепенно нам разрешат выходить на улицу. Пока нельзя – никто же не сказал, что эпидемия закончилась.

    Поддержка экономики – это главное, что сказал Путин. У нас ведь тысячи людей остались без работы, страдают бизнесы – нужно оставлять рабочие места и зарплаты. Думаю, это делается – мы же все в одинаковых условиях: перед вирусом все равны: и богатые, и бедные, и бездомные. Вирус никого не щадит. Уверен, что экономику наши власти спасут. Мы ведь одна из самых богатых стран в мире, Россия — супердержава. Наши власти делают все возможное, чтобы поддержать людей и бизнес. А пока хочется сказать всем нашим гражданам огромное спасибо – вы все молодцы, что преодолеваете это испытание», – сказал Мостовой.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:49
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4658

      GoldPlayFIFARus9 6 минут назад

      Что-то ты путаешь, Санёк. Тот чувак, которому вы все до блеска вылизываете, говорил другое: «Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем»" (с). Один президент, оной страны...

      1
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      Рейтинг: +629

      Makaweli 8 минут назад

      Легко говорить человеку который зарабатывает в год такие деньги что почти вся страна за пол жизни, насчёт богатой страны нужно судить по уровню жизни население!

      0
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      Рейтинг: +12925

      vka1970 9 минут назад

      Это в каком это месте мы супер держава с богатым населением ?
      Чё то народ своего богатства не замечает.С каких это пор лизать главнокомандующему стало модно ?

      1
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      Рейтинг: +23028

      VVM1964 35 минут назад

      " — выплатить каждому взрослому 20 тыс. рублей и 10 тыс. рублей на каждого ребенка;
      — если карантин продлится, то в мае и июне выплатить каждому еще по 10 тыс. рублей;
      — полностью отменить плату за ЖКХ на период эпидемии;
      — направить 2 трлн рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу;
      — отменить все налоги для малого бизнеса сроком на один год " .

      1
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      Рейтинг: +39322

      portero > VVM1964 15 минут назад

      возможно в Москве так и будет, а на местах до сих пор звонят с угрозами отключить всё и штрафовать..... посмотрим , поменяется ли что нибудь....

      1
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      Рейтинг: +133

      mikatv 54 минуты назад

      Сане тоже кушать охота. Лизнешь, глядишь и подкинут чего за преданность. Совесть она же категория внеэкономическая... или глупость - тоже больше к маме с папой.

      2
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      Рейтинг: +600

      кто там 1 час назад

      Наши власти делают все возможное, чтобы поддержать людей и бизнес. - А что именно? Штрафуют?

      Мы ведь одна из самых богатых стран в мире, Россия — супердержава. И по этому никакой фин поддержки населению, ведь как там сказали, это может позволить только богатое гос-во, получается у нас нет.

      И почему вообще такую ахинею несут только спартачи? тихонов, тарасов теперь этот. И почему я не удивлён, что именно они это несут)

      4
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      Рейтинг: +2453

      solodealer 1 час назад

      Санёк...просто не в теме, не в том месте, не в то время...

      3
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      Рейтинг: +162

      Sanni333 1 час назад

      Лизоблюд ...

      3
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      Рейтинг: +372

      Алехсбургер. 1 час назад

      Сговорились что-ли с Тишей сегодня..?

      3
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      Рейтинг: +4659

      Viper for CSKA 1 час назад

      Хорошая шутка. Визит к психиатру этому уважаемому джентльмену. Особенно зашло "мы все равны перед вирусом". Естественно! Не важно, в особняке ты с сотней личных врачей вокруг постели и всем новейшим оборудованием, в государственной больнице с советским оборудованием, которое видело болячки Андропова (хоть такой, спасибо "совкам", есть) или на улице в коробке без еды и иммунитета. Мы все равны и вместе в этой беде. Олигарху же тоже детей кормить нечем, потому что с работы выкинули или бизнес накрылся. Все мы вместе, сейчас как солидаризируемся и всех и всё победим, а потом и повторим.

      8
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      Рейтинг: +2453

      solodealer > Viper for CSKA 1 час назад

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