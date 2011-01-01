Мостовой: «Россия – супердержава. Наши власти делают все, чтоб поддержать людей и бизнес»

Что-то ты путаешь, Санёк. Тот чувак, которому вы все до блеска вылизываете, говорил другое: «Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем»" (с). Один президент, оной страны...
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал обращение президента страны Владимира Путина. Он сегодня продлил нерабочие дни до 11 мая.
«Уже говорили про перенос парада Победы, так что объявление 6, 7 и 8 мая выходными днями для меня сюрпризом не стало. Ну а куда нам деваться? Мы же вступили в этот режим позже Европы, вот и выйдем из него позже. Наши люди дома, конечно, могут с ума сходить – я об этом с самого начала говорил, когда призывали сидеть дома, хорошо, что сейчас не призывают сидеть дома на фоне роскошных садов и трeхэтажных домов.
Я не специалист в этой области, но, кажется, продлевают самоизоляцию в последний раз. Потом постепенно нам разрешат выходить на улицу. Пока нельзя – никто же не сказал, что эпидемия закончилась.
Поддержка экономики – это главное, что сказал Путин. У нас ведь тысячи людей остались без работы, страдают бизнесы – нужно оставлять рабочие места и зарплаты. Думаю, это делается – мы же все в одинаковых условиях: перед вирусом все равны: и богатые, и бедные, и бездомные. Вирус никого не щадит. Уверен, что экономику наши власти спасут. Мы ведь одна из самых богатых стран в мире, Россия — супердержава. Наши власти делают все возможное, чтобы поддержать людей и бизнес. А пока хочется сказать всем нашим гражданам огромное спасибо – вы все молодцы, что преодолеваете это испытание», – сказал Мостовой.