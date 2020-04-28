Мостовой: «Россия – супердержава. Наши власти делают все, чтоб поддержать людей и бизнес»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал обращение президента страны Владимира Путина. Он сегодня продлил нерабочие дни до 11 мая.

«Уже говорили про перенос парада Победы, так что объявление 6, 7 и 8 мая выходными днями для меня сюрпризом не стало. Ну а куда нам деваться? Мы же вступили в этот режим позже Европы, вот и выйдем из него позже. Наши люди дома, конечно, могут с ума сходить – я об этом с самого начала говорил, когда призывали сидеть дома, хорошо, что сейчас не призывают сидеть дома на фоне роскошных садов и трeхэтажных домов.

Я не специалист в этой области, но, кажется, продлевают самоизоляцию в последний раз. Потом постепенно нам разрешат выходить на улицу. Пока нельзя – никто же не сказал, что эпидемия закончилась.

Поддержка экономики – это главное, что сказал Путин. У нас ведь тысячи людей остались без работы, страдают бизнесы – нужно оставлять рабочие места и зарплаты. Думаю, это делается – мы же все в одинаковых условиях: перед вирусом все равны: и богатые, и бедные, и бездомные. Вирус никого не щадит. Уверен, что экономику наши власти спасут. Мы ведь одна из самых богатых стран в мире, Россия — супердержава. Наши власти делают все возможное, чтобы поддержать людей и бизнес. А пока хочется сказать всем нашим гражданам огромное спасибо – вы все молодцы, что преодолеваете это испытание», – сказал Мостовой.