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  • Мостовой: «Россия – супердержава. Наши власти делают все, чтоб поддержать людей и бизнес»

Мостовой: «Россия – супердержава. Наши власти делают все, чтоб поддержать людей и бизнес»

28 апреля 2020, 19:49
36

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал обращение президента страны Владимира Путина. Он сегодня продлил нерабочие дни до 11 мая.

«Уже говорили про перенос парада Победы, так что объявление 6, 7 и 8 мая выходными днями для меня сюрпризом не стало. Ну а куда нам деваться? Мы же вступили в этот режим позже Европы, вот и выйдем из него позже. Наши люди дома, конечно, могут с ума сходить – я об этом с самого начала говорил, когда призывали сидеть дома, хорошо, что сейчас не призывают сидеть дома на фоне роскошных садов и трeхэтажных домов.

Я не специалист в этой области, но, кажется, продлевают самоизоляцию в последний раз. Потом постепенно нам разрешат выходить на улицу. Пока нельзя – никто же не сказал, что эпидемия закончилась.

Поддержка экономики – это главное, что сказал Путин. У нас ведь тысячи людей остались без работы, страдают бизнесы – нужно оставлять рабочие места и зарплаты. Думаю, это делается – мы же все в одинаковых условиях: перед вирусом все равны: и богатые, и бедные, и бездомные. Вирус никого не щадит. Уверен, что экономику наши власти спасут. Мы ведь одна из самых богатых стран в мире, Россия — супердержава. Наши власти делают все возможное, чтобы поддержать людей и бизнес. А пока хочется сказать всем нашим гражданам огромное спасибо – вы все молодцы, что преодолеваете это испытание», – сказал Мостовой.

Источник: «Чемпионат»
Россия Мостовой Александр
Комментарии (36)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Бухбух
1588092978
Наши власти делают все, чтоб уничтожить людей и бизнес.
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Viper for CSKA
1588093769
Хорошая шутка. Визит к психиатру этому уважаемому джентльмену. Особенно зашло "мы все равны перед вирусом". Естественно! Не важно, в особняке ты с сотней личных врачей вокруг постели и всем новейшим оборудованием, в государственной больнице с советским оборудованием, которое видело болячки Андропова (хоть такой, спасибо "совкам", есть) или на улице в коробке без еды и иммунитета. Мы все равны и вместе в этой беде. Олигарху же тоже детей кормить нечем, потому что с работы выкинули или бизнес накрылся. Все мы вместе, сейчас как солидаризируемся и всех и всё победим, а потом и повторим.
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VVM1964
1588098339
" — выплатить каждому взрослому 20 тыс. рублей и 10 тыс. рублей на каждого ребенка; — если карантин продлится, то в мае и июне выплатить каждому еще по 10 тыс. рублей; — полностью отменить плату за ЖКХ на период эпидемии; — направить 2 трлн рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу; — отменить все налоги для малого бизнеса сроком на один год " .
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САДЫЧОК
1588101925
Мостовой а также всякие Валуевы Тарасовы-в Японии каждому и даже заключенным выдают 930 $ в месяц (официальный источник ТАСС )
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Олег1204
1588102982
Как по команде ручные собачки разом дали голос за обнуленного
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SEREGA 64
1588103173
ЕЩЕ ОДНА ПУТИНСКАЯ ШЛЮХА
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New Life
1588103936
Стыдно за мостового.
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Давид59
1588104114
"Мы ведь одна из самых богатых стран в мире". Это да, только кубышка хорошо спрятана от народа.
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Давид59
1588104280
"Россия — супердержава". Это да. По уровню ВВП на душу населения - на уровне Габона
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TOL47
1588104352
в чем наши правители преуспели так во лжи, в Ленинградской области нет тестов, выделили 5000 тестов на 2миллиона, соответственно их берегут , люди лежат неделями с подозрением на коронавирус в Тосно (роддом, много видео про это) ждут тестов. вот и вся гребаная статистика с процентом смертности, если делать тесты только умирающим конечно процент высок, а так не больше чем при сезонном гриппе. но все которых хорошо кормят поют хвалебные песни упырям затеявшим эти карантины и посадившим их под арест.
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