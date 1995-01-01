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    Сафонов: «Бердыев должен был возглавить сборную России. Мутко перестал отвечать на звонки»

    Агент Алексей Сафонов рассказал, что экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев мог оказаться в «Локомотиве», в «Спартаке» и в сборной России.

    «В «Локомотиве» он еще до Семина мог оказаться – через Ротенберга. Это тогда Курбан выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком» и получил сообщение от Федуна. Из одного слова – «мудак». Что-то все перепроверял, сомневался… Сейчас, уверен, пошел бы в «Спартак» без колебаний.

    И сборную, насколько я знаю, именно он должен был возглавить. Дал свое согласие. Но Мутко перестал на звонки отвечать – пообещал Черчесову.

    Жалеет ли Бердыев? Думаю, что да. Но это жизнь – кто-то пользуется своими шансами, кто-то нет. Как у Высоцкого: «Лишь мгновение ты наверху – и стремительно падаешь вниз», – рассказал агент.

    • Бердыев дважды выигрывал чемпионат России с «Рубином».
    • С 2015 по 2019-го специалист работал в структуре «Ростова».
    • Вместе с ним команда стала вице-чемпионом России и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3992

      САДЫЧОК 44 минуты назад

      Последние лет 10 Бердыев лучший тренер в России , но сборную возглавляет физкультурник Черчесов , впрочем в России везде так !

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      Рейтинг: +518

      _Marqella_ > САДЫЧОК 33 минуты назад

      Чего он выиграл в последние 10 лет, Кубок России и всё??? велико достяжение...Парфёнов тоже кубок выигрывал с Тосно...

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      Рейтинг: +8727

      ufos73 49 минут назад

      Сбитый летчик, тренер одного стиля, ИМХО в топ командах он бы не заиграл, другие требования там....

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      Рейтинг: +2437

      solodealer 1 час назад

      "... Мутко перестал на звонки отвечать ..."
      Занят был человек: ..дырки в стене сверлил...коды к сейфу подбирал...мочу копил и подмешивал...
      А вы тут с пустяками...

      0
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      Рейтинг: +1794

      neveldomha 1 час назад

      Падать вниз с приличным парашютом не страшно.

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      Рейтинг: +16415

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В этом случае два мудака - Мутко и Федун! Как были мудаками, так и остались!

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      Рейтинг: +3689

      Alekxei Z. 1 час назад

      К словам Федуна и добавить нечего.

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      Рейтинг: +577

      кто там 1 час назад

      Все кинули бедного бердыеча, ещё и мудаком обозвали.

      Но Мутко перестал на звонки отвечать – пообещал Черчесову. - Так мало слов, но как описывают они положение дел в рассее. свояк свояку пообещал тёплое и сытное местечко.

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