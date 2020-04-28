Сафонов: «Бердыев должен был возглавить сборную России. Мутко перестал отвечать на звонки»

Агент Алексей Сафонов рассказал, что экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев мог оказаться в «Локомотиве», в «Спартаке» и в сборной России.

«В «Локомотиве» он еще до Семина мог оказаться – через Ротенберга. Это тогда Курбан выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком» и получил сообщение от Федуна. Из одного слова – «мудак». Что-то все перепроверял, сомневался… Сейчас, уверен, пошел бы в «Спартак» без колебаний.

И сборную, насколько я знаю, именно он должен был возглавить. Дал свое согласие. Но Мутко перестал на звонки отвечать – пообещал Черчесову.

Жалеет ли Бердыев? Думаю, что да. Но это жизнь – кто-то пользуется своими шансами, кто-то нет. Как у Высоцкого: «Лишь мгновение ты наверху – и стремительно падаешь вниз», – рассказал агент.