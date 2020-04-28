Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов: «Бердыев должен был возглавить сборную России. Мутко перестал отвечать на звонки»

Сафонов: «Бердыев должен был возглавить сборную России. Мутко перестал отвечать на звонки»

28 апреля 2020, 12:33
17

Агент Алексей Сафонов рассказал, что экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев мог оказаться в «Локомотиве», в «Спартаке» и в сборной России.

«В «Локомотиве» он еще до Семина мог оказаться – через Ротенберга. Это тогда Курбан выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком» и получил сообщение от Федуна. Из одного слова – «мудак». Что-то все перепроверял, сомневался… Сейчас, уверен, пошел бы в «Спартак» без колебаний.

И сборную, насколько я знаю, именно он должен был возглавить. Дал свое согласие. Но Мутко перестал на звонки отвечать – пообещал Черчесову.

Жалеет ли Бердыев? Думаю, что да. Но это жизнь – кто-то пользуется своими шансами, кто-то нет. Как у Высоцкого: «Лишь мгновение ты наверху – и стремительно падаешь вниз», – рассказал агент.

  • Бердыев дважды выигрывал чемпионат России с «Рубином».
  • С 2015 по 2019-го специалист работал в структуре «Ростова».
  • Вместе с ним команда стала вице-чемпионом России и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив Бердыев Курбан Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кто там
1588067024
Все кинули бедного бердыеча, ещё и мудаком обозвали. Но Мутко перестал на звонки отвечать – пообещал Черчесову. - Так мало слов, но как описывают они положение дел в рассее. свояк свояку пообещал тёплое и сытное местечко.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1588067678
В этом случае два мудака - Мутко и Федун! Как были мудаками, так и остались!
Ответить
neveldomha
1588067854
Падать вниз с приличным парашютом не страшно.
Ответить
ufos73
1588068939
Сбитый летчик, тренер одного стиля, ИМХО в топ командах он бы не заиграл, другие требования там....
Ответить
САДЫЧОК
1588069266
Последние лет 10 Бердыев лучший тренер в России , но сборную возглавляет физкультурник Черчесов , впрочем в России везде так !
Ответить
Chernyi Lis
1588097417
с бердыем бы сборная поднялась факт..полная концентрация в защите и забивали бы по одному мячу в игре..
Ответить
житель СПб
1588098900
Уважаю его достижения... Но в сборной не получилось бы - так считаю.. Автобус на этом уровне не едет.
Ответить
zigbert
1588100371
Было бы интересно увидеть Бердыева в сборной. И вообще он не реализовал еще свой потенциал.
Ответить
vka1970
1588103697
Чё ща гадать как было бы да кабы.Всё это лирика.Поезд ушёл.
Ответить
alex1951
1588103822
ИМХО)))) С точки зрения Кремля ,учитывая опыт Сочинской Олимпиады, сборную должны ,просто обязаны возглавить , такие люди ,как Абрамовичи,Прохоровы,Рыболовлевы,Сечины и мнохие др. у них есть то,чево нема у Бердыевых,Карпиных,Семаковых и мнохих др.)))) А без них Росии ничяво не выиграть.....иль хто то против?)))))))))))))))))))
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
1
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+