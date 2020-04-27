Семин: «Хочу, чтобы чемпионат продолжился и все мы побыстрее выздоровели»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду, что чемпионат России сезона-2019/20 удастся доиграть.

«Мое личное желание — это то, чтобы чемпионат продолжился. Чтобы побыстрее мы все выздоровели и скорее увидели болельщиков на трибунах. Поэтому я надеюсь на оптимистичный вариант развития событий. Что касается варианта с признанием чемпионата несостоявшимся, то никакой роли не играет, устраивает ли меня нынешняя таблица или нет. Надеюсь, этого не случится. Для меня было бы интересно, если бы мы продолжили чемпионат», — сказал Семин.

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