Караваев: «Сильнейший партнер за всю карьеру – Эдегор. В «Зените» – Малком»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев назвал в инстаграме сильнейшего партнера за всю карьеру. Сейчас этот игрок выступает за «Реал Сосьедад».

– Выдели самого сильного своего партнера по команде за всю карьеру.

– Эдегор. Если вернется в «Реал», у него все получится. А в «Зените» – Малком.

– Из всех команд, где ты играл, кого бы одного взял в «Зенит» не задумываясь?

– Однозначно Эдегора.