Караваев: «Сильнейший партнер за всю карьеру – Эдегор. В «Зените» – Малком»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев назвал в инстаграме сильнейшего партнера за всю карьеру. Сейчас этот игрок выступает за «Реал Сосьедад».
– Выдели самого сильного своего партнера по команде за всю карьеру.
– Эдегор. Если вернется в «Реал», у него все получится. А в «Зените» – Малком.
– Из всех команд, где ты играл, кого бы одного взял в «Зенит» не задумываясь?
– Однозначно Эдегора.
- С норвежцем Караваев пересекался в «Витессе».
- Зенитовец в сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил гол, сделал три результативные передачи.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: Sports.ru