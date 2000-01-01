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    Караваев: «Сильнейший партнер за всю карьеру – Эдегор. В «Зените» – Малком»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев назвал в инстаграме сильнейшего партнера за всю карьеру. Сейчас этот игрок выступает за «Реал Сосьедад».

    – Выдели самого сильного своего партнера по команде за всю карьеру.

    – Эдегор. Если вернется в «Реал», у него все получится. А в «Зените» – Малком.

    – Из всех команд, где ты играл, кого бы одного взял в «Зенит» не задумываясь?

    – Однозначно Эдегора.

    • С норвежцем Караваев пересекался в «Витессе».
    • Зенитовец в сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил гол, сделал три результативные передачи.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: Sports.ru

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