«Футболисты, займитесь повышением мастерства». 72-летний Гершкович показал работу с мячом

Бывший футболист «Динамо» и других московских клубов Михаил Гершкович обратился к нынешним игрокам. Также 72-летний ветеран показал, как работает с мячом.

«Дорогие футболисты. Сейчас карантин, времени свободного много. Займитесь повышением индивидуального мастерства. Для этого надо небольшую площадочку и мяч. А техника хорошая – это залог будущих побед. Удачи вам и здоровья», – сказал Гершкович.

Больше всего матчей в карьере Гершкович провел за «Динамо» (1972-1979 годы).

На счету форварда десять матчей и три гола за сборную СССР.

Сейчас Гершкович возглавляет «Объединение отечественных тренеров по футболу».