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    «Футболисты, займитесь повышением мастерства». 72-летний Гершкович показал работу с мячом

    Бывший футболист «Динамо» и других московских клубов Михаил Гершкович обратился к нынешним игрокам. Также 72-летний ветеран показал, как работает с мячом.

    «Дорогие футболисты. Сейчас карантин, времени свободного много. Займитесь повышением индивидуального мастерства. Для этого надо небольшую площадочку и мяч. А техника хорошая – это залог будущих побед. Удачи вам и здоровья», – сказал Гершкович.

    • Больше всего матчей в карьере Гершкович провел за «Динамо» (1972-1979 годы).
    • На счету форварда десять матчей и три гола за сборную СССР.
    • Сейчас Гершкович возглавляет «Объединение отечественных тренеров по футболу».

    Источник: твиттер Алексея Скородеда

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    25.04.2020 23:20
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